Розпочато обговорення спорудження храму у сквері біля Білоцерківської друкарні

Білоцерківська міська рада запрошує представників територіальної громади до участі в громадських слуханнях «Детальний план частини території міста Біла Церква по бульвару Олександрійському, в районі будинку №22 для подальшого будівництва Храму парафії Блаженної Княгині Ольги Української Греко-Католицької Церкви».

Детальний план розроблено на виконання ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на основі Генерального плану міста Білої Церкви з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

До складу плану входять графічні та текстові матеріали. Він розроблений ФОП Бабич Ю.І. на замовлення парафії Блаженної княгині Ольги Української Греко-Католицької Церкви Київської Архиєпархії.

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З матеріалами детального плану частини території міста Біла Церква по бульвару Олександрійському, в районі будинку №22 для подальшого будівництва Храму парафії Блаженної Княгині Ольги Української Греко-Католицької Церкви можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради у розділі «Актуально» та в холі управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради за адресою: бульв. Олександрійський, 75, м. Біла Церква, до 11 вересня 2017 року.

Зауваження та пропозиції у письмовому вигляді приймаються з 11 серпня 2017 року до 12 вересня 2017 року за адресою: 09100, м. Біла Церква, Торгова площа, 6 – відділ звернень громадян Білоцерківської міської ради.

Презентація детального плану відбудеться 17 серпня 2017 року о 15.00 у приміщенні управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

За додатковою інформацією звертатися за тел. 5-10-45 в Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради