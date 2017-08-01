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Білоцерківцям пропонують обрати найкращі проекти Громадського бюджету

  • Середа, серп. 09 2017
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Білоцерківцям пропонують обрати найкращі проекти Громадського бюджету

8 серпня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради затвердили перелік проектів, які будуть представлені на розгляд громадськості. З них білоцерківці шляхом голосування мають вибрати кращі з кращих. Обрані проекти будуть профінансовані з Громадського бюджету у 2018 році, на що передбачено 5 млн. грн. Містяни пропонують облаштувати спортивні та дитячі майданчики, територію для вигулу собак, відновити ворота на кладовищах, відремонтувати дороги, прибудинкові території, встановити пам'ятники відомим письменникам, що мешкали у місті, і навіть встановити "Дерево кохання".

Всього містяни підготували та подали на розгляд робочої групи 89 проектів. З них виконком затвердив 21 великий та 27 малих проектів. Відхилено 41 проект. Авторів усіх проектів запросили на засіданні виконкому, аби громадяни мали змогу відстояти свою ідею чи погодитися на її відхилення. Причинами відхилення стали невідповідність вимогам, які затверджені у Положенні про Громадський бюджет, перевищення допустимого бюджету реалізації, відсутність конкретики в обґрунтуванні проекту, наявність у планах чи проведення аналогічних робіт або заходів у місті тощо. Також частину пропозицій містян влада обіцяє втілити в житті, але вже за рахунок міського бюджету, насамперед це стосується таких практичних і буденних потреб, як ремонт прибудинкових територій, спортивних майданчиків тощо. 

Серед великих проектів, які виносяться на голосування, затверджено:

Назва проекту

Адреса

Автор проекту

Погоджений кошторис проекту, гривень

«Разом до здорового майбутнього»

СЗОШ  №19  вул. Левка Симиренка, 49

Бабич Маргарита Юріївна

699800

Реконструкція спортивних майданчиків загального користування по вулиці Східна, 26 та 28

вул. Східна, 26, 28

Хіврич Борис Сергійович

533200

Спортивно-гральний дитячий майданчик «Веселе подвір'я»

вул. Таращанська, 161

Куліш Анна Олексіївна

692000

Відновлення спортивного мультифункціонального майданчика для дітей, молоді та дорослих «Здорова молодь-здорова нація, сильна Україна»

вул.Гетьмана Сагайдачного, 58

Казанчук Наталія Олександрівна

686600

Сучасний безпечний дитячий майданчик

бульвар Михайла Грушевського, 10

Засадюк Ірина Вадимівна

696460

Ворота на кладовищах

Біла Церква (міські кладовища)

Герасько Віктор Степанович

524400

Універсальний (мультиспортивний) ігровий майданчик (футбол, баскетбол, волейбол та інші)

мікрорайон Вокзальна бу-р Олександрійський, 75

Торжинський Дмитро Вікторович

698700

Наша алея (масив Піщаний)

масив Піщаний  вул. Академіка Линника

Починок Світлана Пилипівна

696940

Сучасний хімічний кабінет

ЗОШ №22 вул. Таращанська, 167

Кучма Галина Віталіївна

699946

Облаштування рекреаційної зони мікрорайону Гайок

мікрорайон Гайок напроти буд. №182

Маліченко Олег Євгенович

696526

«Ігровий майданчик – крок до здійснення дитячих мрій»

Залізничне селище, ЗОШ №15-ДЮСОК вул. Польова, 70

Камінна Ніна Миколаївна

698775

Ремонт дороги біля будинку №25 по вулиці Партизанська

Партизанська, 25

Серган Ярослав Анатолійович

331000

Заміна асфальтового покриття прибудикової території будинку №22 по вул. Карбишева

Карбишева, 22

Пархоменко Вероніка Анатоліївна

420000

Облаштування сучасного спортивного майданчику

Павліченко, 20

Возбранний Сергій Володимирович

586025

Скульптура з бронзи видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему

вул. Леся Курбаса, 4

Классіна Марина Володимирівна

546000

«Another life» (Інше життя)

Центральний пляж

Богатиренко Юлія Вікторівна

700000

Скейт-Парк «Колесо»

Центральний пляж вул. Росьова

1. Щедрінський Олексій Олександрович

2. Чепік Людмила Геннадіївна

3. Шихалєєв Артем Євгенович

700000

Спортивна площадка з вуличними тренажерами і зоною відпочинку

Водопійна, 19

Синякевич Леонід Володимирович

699100

Здорова молодь - здорова нація (Реконструкція міні-футбольного поля за адресою вул. Турчанінова, 15)

масив Піонерська вул. Турчанінова, 15

Сахарова Оксана Михайлівна

455000

Встановлення скульптури І. Нечуя-Левицького з благоустроєм прилеглої території по вул. Гагаріна у м. Біла Церква Київської області

Гагаріна, 8

Василенко Максим Юрійович

700000

Благоустрій центральної території клумби перед будівлею «Старої пошти» з встановленням скульптури-фонтану по бульвару Олександрійському 41-47,51

бульвар Олександрійський, 41-47, 51

Міщенко Ірина Олександрівна

699800

Всього: 21

    

13160272

Серед малих проектів, які виносяться на голосування, затверджено:

Назва проекту

Адреса

Автор проекту

Погоджений кошторис проекту, гривень

«22 FM» (шкільне радіомовлення)

ЗОШ №22 вул. Таращанська, 167

Кириченко Владислав Максимович

195770

Дитячий майданчик «Ведмежатко»

вул. Карбишева, 17

Бульковська Вікторія Олександрівна

198700

Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Веселе дитинство»

вул. Січневого прориву, 4

Пилипенко   Оксана Миколаївна

198000

Будівництво дитячого майданчика «Щасливе дитинство» у дворі буд. 58 по вул. Гетьмана Сагайдачного

вул. Гетьмана Сагайдачного, 58

Клименко Лариса Георгіївна

172490

Дитячий майданчик  на 2-му Курсовому провулку, 14-А

пров. Курсовий, 14а

Мезенцева Галина Олександрівна

163500

Художнє оформлення фасадів будівель та території Центру соціально-психологічної реабілітації  дітей «Злагода»

вул. Пушкінська, 29

Ільчук Надія Іванівна

199500

Встановлення дитячого спортивного ігрового комплексу

вул. Олеся Гончара, 11

Кувеньов Артем Олександрович

199990

«Безпечний та комфортний двір» – проект реконструкції прибудинкової території на вул. Січневого прориву, 11

вул. Січневого прориву, 11

Мадьярова Олена Миколаївна

199999

Капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку №3, бульвар Княгині Ольги, м. Біла Церква

бульвар Княгині Ольги, 3

Данчук Валерій Володимирович

199700

Куточок східної архітектури

проспект Князя Володимира

Бростовський Антон Вадимович

195000

Облаштування місць для паркування велосипедів та з’їзду поблизу річки Протока

Біла Церква (6 локацій)

Самарський Дмитро Павлович

46060

Будівництво дитячого ігрового майданчика біля житлового будинку №26 на вул. Східна в м. Біла Церква

вул. Східна, 26

Чміль Ольга Вячеславівна

200000

Інформаційні стенди з описом біля визначних пам’яток міста

Біла Церква

(20 локацій)

Наумов Роман Сергійович

68000

Бібліоковоркінг «ЛІТЕRRA»

Леваневського, 55

Хмільова Світлана Петрівна

200000

«КВІТИ ВІД ОЛІ»

вул. Академіка  Линника, 15 (мікрорайон Піщаний)

1. Лисенко Людмила Михайлівна

2. Лисенко Дмитро Васильович - співавтор

3. Різник Любов Петрівна - співавтор

10000

Дитячий майданчик для дітей від 3 до 14 років

І-й пров. Курсовий, 22 (мікрорайон Вокзальна)

Кравченко Оксана Анатоліївна

151800

Підйомні баскетбольні щити в ігровому залі комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацької спортивної школи №1

КЗ БМР ДЮСШ №1 вул. Героїв Небесної Сотні, 46а

Царенко Володимир Вікторович

98900

Ремонт та відновлення освітлення у дворі будинків по вул. Дачній 37, 44, вул. І. Мазепи 65, 67, 67-А та В, вул. Чорновола 9

вул. Дачна, 37, вул. Чорновола, 9

Станкевич Віктор Олексійович

191000

Вітальний знак «Я люблю Білу Церкву»

бульвар Олександрійський, 94 (готель «Рось»)

Линник Олена Іванівна

80799

Інтерактивний паркан

вул. Крижановського, 7 ЗОШ №5

Рудавська Оксана Миколаївна

197000

Інтерактивна екозона

вул. Крижановського, 7 ЗОШ №5

Сапожник Надія Вячеславівна

185194

Майданчик для тренування домашніх тварин «Веселий хвостик»

пров. Яровий, 18

Нестеренко Світлана Анатоліївна

147373,95

Створення гуртка «Школа робототехніки»

ЦТДЮ "Соняшник", КЗ БЦ МР "Прометей"

Степура Іван Сергійович

168500

«Еко-лавка»

Біла  Церква (6 локацій)

Ларюк Сергій Миколайович

185796

Будівництво об’єднаного дитячо-спортивного майданчика з благоустроєм прибудинкової території

бульвар Олександрійський, 159

Шевченко Василь Миколайович

195000

Літературний конкурс "Словодар"

Біла  Церква

Климчук Тетяна Миколаївна

77500

Встановлення скульптурної композиції "Дерево кохання" біля БК "Сільмаш у м. Біла Церква Київської області

Я.Мудрого 18/12

Василенко  Ольга Вікторівна

200000

Всього: 27

    

4325571,95

Голосування за проекти, що фінансуватимуться з громадського бюджету, відбудеться з 1 до 15 вересня. За проекти можна буде проголосувати у таких місцях:

  • вул. Ярослава Мудрого, 15 (виконавчий комітет міської ради);
  • вул. Ярослава Мудрого, 19/1 (КП БМР «Кінотеатр ім. О. Довженка»);
  • Торгова площа, 4/27 (Центральна бібліотека);
  • Торгова площа, 11 (приміщення ЖЕК№6 – віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг);
  • вул. Вернадського, 10 (приміщення ЖЕК№6 – віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг);
  • вул. Леваневського, 34 (приміщення ЖЕК№7 – віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг);
  • вул. Східна, 20 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №11);
  • вул.Некрасова, 121 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №20);
  • вул. Леваневського, 55 (Бібліотека-філіал №8);
  • вул. Таращанська, 167 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №22);
  • бул-р Олександрійський, 40 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №7);
  • б-р Олександрійський, 125 (бібліотека-філіал №9);
  • б-р. Олександрійський, 94 (готель «Рось»  1-й  поверх – віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг);
  • вул. Крижанівського, 7 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №5);
  • вул. Польова, 70 (Білоцерківське навчально-виховне об’єднання  «Загальноосвітня школа  I-III ступенів №15 – Дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб»).
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Опубліковано в Громада

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