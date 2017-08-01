Білоцерківцям пропонують обрати найкращі проекти Громадського бюджету

Всього містяни підготували та подали на розгляд робочої групи 89 проектів. З них виконком затвердив 21 великий та 27 малих проектів. Відхилено 41 проект. Авторів усіх проектів запросили на засіданні виконкому, аби громадяни мали змогу відстояти свою ідею чи погодитися на її відхилення. Причинами відхилення стали невідповідність вимогам, які затверджені у Положенні про Громадський бюджет, перевищення допустимого бюджету реалізації, відсутність конкретики в обґрунтуванні проекту, наявність у планах чи проведення аналогічних робіт або заходів у місті тощо. Також частину пропозицій містян влада обіцяє втілити в житті, але вже за рахунок міського бюджету, насамперед це стосується таких практичних і буденних потреб, як ремонт прибудинкових територій, спортивних майданчиків тощо.
Серед великих проектів, які виносяться на голосування, затверджено:
|
Назва проекту
|
Адреса
|
Автор проекту
|
Погоджений кошторис проекту, гривень
|
«Разом до здорового майбутнього»
|
СЗОШ №19 вул. Левка Симиренка, 49
|
Бабич Маргарита Юріївна
|
699800
|
Реконструкція спортивних майданчиків загального користування по вулиці Східна, 26 та 28
|
вул. Східна, 26, 28
|
Хіврич Борис Сергійович
|
533200
|
Спортивно-гральний дитячий майданчик «Веселе подвір'я»
|
вул. Таращанська, 161
|
Куліш Анна Олексіївна
|
692000
|
Відновлення спортивного мультифункціонального майданчика для дітей, молоді та дорослих «Здорова молодь-здорова нація, сильна Україна»
|
вул.Гетьмана Сагайдачного, 58
|
Казанчук Наталія Олександрівна
|
686600
|
Сучасний безпечний дитячий майданчик
|
бульвар Михайла Грушевського, 10
|
Засадюк Ірина Вадимівна
|
696460
|
Ворота на кладовищах
|
Біла Церква (міські кладовища)
|
Герасько Віктор Степанович
|
524400
|
Універсальний (мультиспортивний) ігровий майданчик (футбол, баскетбол, волейбол та інші)
|
мікрорайон Вокзальна бу-р Олександрійський, 75
|
Торжинський Дмитро Вікторович
|
698700
|
Наша алея (масив Піщаний)
|
масив Піщаний вул. Академіка Линника
|
Починок Світлана Пилипівна
|
696940
|
Сучасний хімічний кабінет
|
ЗОШ №22 вул. Таращанська, 167
|
Кучма Галина Віталіївна
|
699946
|
Облаштування рекреаційної зони мікрорайону Гайок
|
мікрорайон Гайок напроти буд. №182
|
Маліченко Олег Євгенович
|
696526
|
«Ігровий майданчик – крок до здійснення дитячих мрій»
|
Залізничне селище, ЗОШ №15-ДЮСОК вул. Польова, 70
|
Камінна Ніна Миколаївна
|
698775
|
Ремонт дороги біля будинку №25 по вулиці Партизанська
|
Партизанська, 25
|
Серган Ярослав Анатолійович
|
331000
|
Заміна асфальтового покриття прибудикової території будинку №22 по вул. Карбишева
|
Карбишева, 22
|
Пархоменко Вероніка Анатоліївна
|
420000
|
Облаштування сучасного спортивного майданчику
|
Павліченко, 20
|
Возбранний Сергій Володимирович
|
586025
|
Скульптура з бронзи видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему
|
вул. Леся Курбаса, 4
|
Классіна Марина Володимирівна
|
546000
|
«Another life» (Інше життя)
|
Центральний пляж
|
Богатиренко Юлія Вікторівна
|
700000
|
Скейт-Парк «Колесо»
|
Центральний пляж вул. Росьова
|
1. Щедрінський Олексій Олександрович
2. Чепік Людмила Геннадіївна
3. Шихалєєв Артем Євгенович
|
700000
|
Спортивна площадка з вуличними тренажерами і зоною відпочинку
|
Водопійна, 19
|
Синякевич Леонід Володимирович
|
699100
|
Здорова молодь - здорова нація (Реконструкція міні-футбольного поля за адресою вул. Турчанінова, 15)
|
масив Піонерська вул. Турчанінова, 15
|
Сахарова Оксана Михайлівна
|
455000
|
Встановлення скульптури І. Нечуя-Левицького з благоустроєм прилеглої території по вул. Гагаріна у м. Біла Церква Київської області
|
Гагаріна, 8
|
Василенко Максим Юрійович
|
700000
|
Благоустрій центральної території клумби перед будівлею «Старої пошти» з встановленням скульптури-фонтану по бульвару Олександрійському 41-47,51
|
бульвар Олександрійський, 41-47, 51
|
Міщенко Ірина Олександрівна
|
699800
|
Всього: 21
|
13160272
Серед малих проектів, які виносяться на голосування, затверджено:
|
Назва проекту
|
Адреса
|
Автор проекту
|
Погоджений кошторис проекту, гривень
|
«22 FM» (шкільне радіомовлення)
|
ЗОШ №22 вул. Таращанська, 167
|
Кириченко Владислав Максимович
|
195770
|
Дитячий майданчик «Ведмежатко»
|
вул. Карбишева, 17
|
Бульковська Вікторія Олександрівна
|
198700
|
Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Веселе дитинство»
|
вул. Січневого прориву, 4
|
Пилипенко Оксана Миколаївна
|
198000
|
Будівництво дитячого майданчика «Щасливе дитинство» у дворі буд. 58 по вул. Гетьмана Сагайдачного
|
вул. Гетьмана Сагайдачного, 58
|
Клименко Лариса Георгіївна
|
172490
|
Дитячий майданчик на 2-му Курсовому провулку, 14-А
|
пров. Курсовий, 14а
|
Мезенцева Галина Олександрівна
|
163500
|
Художнє оформлення фасадів будівель та території Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода»
|
вул. Пушкінська, 29
|
Ільчук Надія Іванівна
|
199500
|
Встановлення дитячого спортивного ігрового комплексу
|
вул. Олеся Гончара, 11
|
Кувеньов Артем Олександрович
|
199990
|
«Безпечний та комфортний двір» – проект реконструкції прибудинкової території на вул. Січневого прориву, 11
|
вул. Січневого прориву, 11
|
Мадьярова Олена Миколаївна
|
199999
|
Капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку №3, бульвар Княгині Ольги, м. Біла Церква
|
бульвар Княгині Ольги, 3
|
Данчук Валерій Володимирович
|
199700
|
Куточок східної архітектури
|
проспект Князя Володимира
|
Бростовський Антон Вадимович
|
195000
|
Облаштування місць для паркування велосипедів та з’їзду поблизу річки Протока
|
Біла Церква (6 локацій)
|
Самарський Дмитро Павлович
|
46060
|
Будівництво дитячого ігрового майданчика біля житлового будинку №26 на вул. Східна в м. Біла Церква
|
вул. Східна, 26
|
Чміль Ольга Вячеславівна
|
200000
|
Інформаційні стенди з описом біля визначних пам’яток міста
|
Біла Церква
(20 локацій)
|
Наумов Роман Сергійович
|
68000
|
Бібліоковоркінг «ЛІТЕRRA»
|
Леваневського, 55
|
Хмільова Світлана Петрівна
|
200000
|
«КВІТИ ВІД ОЛІ»
|
вул. Академіка Линника, 15 (мікрорайон Піщаний)
|
1. Лисенко Людмила Михайлівна
2. Лисенко Дмитро Васильович - співавтор
3. Різник Любов Петрівна - співавтор
|
10000
|
Дитячий майданчик для дітей від 3 до 14 років
|
І-й пров. Курсовий, 22 (мікрорайон Вокзальна)
|
Кравченко Оксана Анатоліївна
|
151800
|
Підйомні баскетбольні щити в ігровому залі комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацької спортивної школи №1
|
КЗ БМР ДЮСШ №1 вул. Героїв Небесної Сотні, 46а
|
Царенко Володимир Вікторович
|
98900
|
Ремонт та відновлення освітлення у дворі будинків по вул. Дачній 37, 44, вул. І. Мазепи 65, 67, 67-А та В, вул. Чорновола 9
|
вул. Дачна, 37, вул. Чорновола, 9
|
Станкевич Віктор Олексійович
|
191000
|
Вітальний знак «Я люблю Білу Церкву»
|
бульвар Олександрійський, 94 (готель «Рось»)
|
Линник Олена Іванівна
|
80799
|
Інтерактивний паркан
|
вул. Крижановського, 7 ЗОШ №5
|
Рудавська Оксана Миколаївна
|
197000
|
Інтерактивна екозона
|
вул. Крижановського, 7 ЗОШ №5
|
Сапожник Надія Вячеславівна
|
185194
|
Майданчик для тренування домашніх тварин «Веселий хвостик»
|
пров. Яровий, 18
|
Нестеренко Світлана Анатоліївна
|
147373,95
|
ЦТДЮ "Соняшник", КЗ БЦ МР "Прометей"
|
Степура Іван Сергійович
|
168500
|
«Еко-лавка»
|
Біла Церква (6 локацій)
|
Ларюк Сергій Миколайович
|
185796
|
Будівництво об’єднаного дитячо-спортивного майданчика з благоустроєм прибудинкової території
|
бульвар Олександрійський, 159
|
Шевченко Василь Миколайович
|
195000
|
Літературний конкурс "Словодар"
|
Біла Церква
|
Климчук Тетяна Миколаївна
|
77500
|
Встановлення скульптурної композиції "Дерево кохання" біля БК "Сільмаш у м. Біла Церква Київської області
|
Я.Мудрого 18/12
|
Василенко Ольга Вікторівна
|
200000
|
Всього: 27
|
4325571,95
Голосування за проекти, що фінансуватимуться з громадського бюджету, відбудеться з 1 до 15 вересня. За проекти можна буде проголосувати у таких місцях:
- вул. Ярослава Мудрого, 15 (виконавчий комітет міської ради);
- вул. Ярослава Мудрого, 19/1 (КП БМР «Кінотеатр ім. О. Довженка»);
- Торгова площа, 4/27 (Центральна бібліотека);
- Торгова площа, 11 (приміщення ЖЕК№6 – віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг);
- вул. Вернадського, 10 (приміщення ЖЕК№6 – віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг);
- вул. Леваневського, 34 (приміщення ЖЕК№7 – віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг);
- вул. Східна, 20 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №11);
- вул.Некрасова, 121 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №20);
- вул. Леваневського, 55 (Бібліотека-філіал №8);
- вул. Таращанська, 167 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №22);
- бул-р Олександрійський, 40 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №7);
- б-р Олександрійський, 125 (бібліотека-філіал №9);
- б-р. Олександрійський, 94 (готель «Рось» 1-й поверх – віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг);
- вул. Крижанівського, 7 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №5);
- вул. Польова, 70 (Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів №15 – Дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб»).