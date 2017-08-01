Оголошено конкурс на розробку логотипу та бренду Білої Церкви

Конкурс проводиться у ІІІ етапи:
І етап – відбірковий 02.08 – 02.09 – прийом заявок та концептуальних пропозицій протягом 31 дня з моменту оголошення конкурсу;
ІІ етап - півфінал 02.09 – 05.09 - відбір оргкомітетом в рамках відкритої бренд-сесії трьох основних концептуальних ідей (з логотипом включно); 05.09 –15.09 – доопрацювання фінальних робіт згідно із наданими рекомендаціями від оргкомітету конкурсу;
ІІІ етап – фінал 15.09 – 28.09 – оприлюднення конкурсних робіт трьох фіналістів та онлайн-голосування за найкращу концептуальну пропозицію та логотип протягом 12 днів.
Переможець конкурсу отримає можливість підписати договір із відділом культури і туризму Білоцерківської міської ради на розробку логобука міста Біла Церква. Сума договору складає 70 000 (сімдесят тисяч) грн.
Більше інформації про конкурс та умови участі за посиланням: https://www.bila-tserkva.org.ua/logobook