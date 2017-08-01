Оголошено конкурс на розробку логотипу та бренду Білої Церкви

Біла Церква теж потребує свого логотипу

Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки Білоцерківської міської ради з 2 серпня 2017 року оголошує конкурс на кращу концептуальну ідею бренду м. Біла Церква та його логотипу.

Конкурс проводиться у ІІІ етапи:

І етап – відбірковий 02.08 – 02.09 – прийом заявок та концептуальних пропозицій протягом 31 дня з моменту оголошення конкурсу;

ІІ етап - півфінал 02.09 – 05.09 - відбір оргкомітетом в рамках відкритої бренд-сесії трьох основних концептуальних ідей (з логотипом включно); 05.09 –15.09 – доопрацювання фінальних робіт згідно із наданими рекомендаціями від оргкомітету конкурсу;