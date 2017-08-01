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Оголошено конкурс на розробку логотипу та бренду Білої Церкви

  • Середа, серп. 02 2017
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Біла Церква теж потребує свого логотипу Біла Церква теж потребує свого логотипу

Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки Білоцерківської міської ради з 2 серпня 2017 року оголошує конкурс на кращу концептуальну ідею бренду м. Біла Церква та його логотипу.

Конкурс проводиться у ІІІ етапи: 

І етап – відбірковий 02.08 – 02.09 – прийом заявок та концептуальних пропозицій протягом 31 дня з моменту оголошення конкурсу;

ІІ етап - півфінал 02.09 – 05.09 - відбір оргкомітетом в рамках відкритої бренд-сесії трьох основних концептуальних ідей (з логотипом включно); 05.09 –15.09 – доопрацювання фінальних робіт згідно із наданими рекомендаціями від оргкомітету конкурсу;

ІІІ етап – фінал 15.09 – 28.09 – оприлюднення конкурсних робіт трьох фіналістів та онлайн-голосування за найкращу концептуальну пропозицію та логотип протягом 12 днів.

Переможець конкурсу отримає можливість підписати договір із відділом культури і туризму Білоцерківської міської ради на розробку логобука міста Біла Церква. Сума договору складає 70 000 (сімдесят тисяч) грн.

Більше інформації про конкурс та умови участі за посиланням: https://www.bila-tserkva.org.ua/logobook

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Опубліковано в Громада

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