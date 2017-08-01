Білоцерківський об’єднаний міський військомат проводить набір на контракт

З метою виконання завдань та відновлення боєздатності Збройних Сил України Білоцерківський об’єднаний міський військовий комісаріат проводить набір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом на посадах солдатського, сержантського та офіцерського складу.

Військовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує стабільне грошове забезпечення від 7000 грн, виплату грошової допомоги на оздоровлення, щорічну оплачувану відпустку (від 30 до 45 діб), професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України.

Окрім того, жителі Білоцерківського району, які заключили контракт на військову службу, відповідно до обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям», отримають з обласного бюджету одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 4 мінімальних заробітних плат (12800 грн) та, відповідно до районної комплексної Програми «Турбота», одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5 тис. грн.

Мрієте отримувати достойну зарплату, уникнути безробіття, допомогти своїй сім’ї фінансово, прагнете фізичного розвитку, отримати гарну спеціальність, мати пенсію та соціальні гарантії – підпишіть контракт зі Збройними Силами України – єдиний контракт зі своїм серцем і країною!