Поліція шукає злочинців у зонах відпочинку білоцерківців

Так станом на 24 липня цього року від початку операції у зоні обслуговування Білоцерківського ВП до кримінальної відповідальності було притягнуто – 145 чоловік, з початку заходів також затримано 4 злочинця, які перебували у розшуку. Вилучено: вогнепальної зброї та боєприпасів – 19 одиниць, наркотичних та психотропних речовин – близько 130 гр. Складено 1559 адміністративних протоколів.
Білоцерківський відділ поліції закликає громадян дотримуватися норм закону, безпеки та етичних правил при відпочинку на прибережній території.
Білоцерківський відділ поліції
ГУ Національної поліції в Київській області