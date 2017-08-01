Поліція шукає злочинців у зонах відпочинку білоцерківців

Операція триває з 16 червня по 30 вересня цього року та спрямована на попередження та зменшення рівня адміністративних та кримінальних правопорушень у зонах відпочинку Білоцерківців.

Так станом на 24 липня цього року від початку операції у зоні обслуговування Білоцерківського ВП до кримінальної відповідальності було притягнуто – 145 чоловік, з початку заходів також затримано 4 злочинця, які перебували у розшуку. Вилучено: вогнепальної зброї та боєприпасів – 19 одиниць, наркотичних та психотропних речовин – близько 130 гр. Складено 1559 адміністративних протоколів.

Білоцерківський відділ поліції закликає громадян дотримуватися норм закону, безпеки та етичних правил при відпочинку на прибережній території.

Білоцерківський відділ поліції

ГУ Національної поліції в Київській області