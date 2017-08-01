У Білій Церкві обговорюють, де встановити пам'ятник жертвам Голокосту

Присутні дійшли висновку, що необхідно встановити критеріїв щодо місця вшанування пам'яті жертв Голокосту, а також визначити згідно з архітектурними вимогами, що це має бути: меморіал, пам’ятник, пам’ятний знак.

Секретар Білоцерківської міської ради Борис Смуток наголосив: «Перед тим, як переходити до конкретних кроків щодо вшанування жертв Голокосту в Білій Церкві, потрібно прийняти рішення на міській раді про те, що білоцерківська громада підтримує саму ідею вшанування пам’яті жертв Голокосту, а зокрема дітей – представників єврейської національності, які безневинно були знищені нацистською Німеччиною. Потрібно пам’ятати, що перед початком Другої світової війни представники єврейської національності становили 60-70% населення міста, багато з них загинуло, і наш обов’язок – їх вшанувати».

Також учасники зібрання розглянули варіанти визначення місця розташування пам’ятника, зазначивши, що одним із можливих способів обрання є проведення громадського обговорення. За підсумками наради представникам структурних підрозділів міської ради були дані відповідні доручення, готується відповідний проект рішення міської ради.

Нагадаємо, ініціатором вшанування пам’яті жертв Голокосту виступила єврейська громада міста, за їх баченням пам’ятник знак має бути розташований на території Торгової площі, навпроти ЖЕК-6.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради