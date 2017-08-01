Що передбачає пенсійна реформа?

Одним із основних завдань соціально-економічної політики держави є забезпечення ефективного функціонування системи пенсійного забезпечення. Оскільки проблеми пенсійної системи України потребують впровадження стратегічних, прагматично виважених і результативних змін для забезпечення її збалансованості, у поточному році громадян України чекає ряд змін, зокрема і пенсійна реформа. У Верховній Раді України 22.06.2017 за №6614 зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», основними положеннями з пенсійних питань якого є:

1. Проведення перерахунків раніше призначених пенсій.

Проведення перерахунків раніше призначених пенсій за єдиним підходом для «старих» і «нових» пенсіонерів із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764,40 грн.

Зараз для пенсій, призначених до 2009 року, цей показник застосовується на рівні 1197, 91 грн., для пенсій, призначених після 2009 року – за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Це ставило в нерівні умови осіб, які в різні роки виходили на пенсію при однакових показниках тривалості страхового стажу і заробітної плати.

Врахування всім показника у розмірі 3764,40 грн. усуне зазначений недолік і дасть можливість збільшити розмір заробітної плати, з якої обчислено пенсію.

Крім того, з 01.10.2017 планується застосування показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 (1373,00 грн.), замість такого показника станом на 01.10.2017 (1312,00 грн.)

Однак, слушно зауважити, що при проведенні такого перерахунку буде змінено показник оцінки вартості одного року страхового стажу, що застосовується при обчисленні пенсії (він буде знижений з 1,35% до 1%).

Починаючи з 1 жовтня 2017 року виплата пенсій працюючим пенсіонерам відновиться в повному обсязі (буде скасовано обмеження 85% від розміру пенсії, але не менш 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

ПРИКЛАД:

З 01.11.2012 жінці була призначена пенсія за віком при страховому стажі 38 років 11 місяців 29 днів (коефіцієнт стажу з урахуванням кратності 1,35 – 0,52538) та заробітній платі 4371,40 грн. (індивідуальний коефіцієнт заробітної плати – 2,18439). ПРАЦЮЮЧА ОСОБА НЕПРАЦЮЮЧА ОСОБА РОЗМІР ПЕНСІЇ ПЕРЕРАХУНКУ З 01.10.2017 2382,57 грн., де: 2296,65 грн. – основний розмір пенсії (4371,40 грн. х 0,52538); 85,92 грн. – доплата за понаднормативний стаж (1074,00 грн. х 8%). Зазначена особа працює, отже виплата пенсії проводиться у розмірі 85% призначеної пенсії: 2025,18 грн. (2382,57 грн. х 85%). 2401,61 грн., де: 2296,65 грн. – основний розмір пенсії (4371,40 грн. х 0,52538); 104,96 грн. – доплата за понаднормативний стаж (1312,00 грн. х 8%). РОЗМІР ПЕНСІЇ ПІСЛЯ 01.10.2017 при коефіцієнті стажу – 0,38917 та заробітній платі – 8222,92 грн. 3286,03 грн., де: 3200,11 грн. – основний розмір пенсії (8222,92 грн. х 0,38917); 85,92 грн. – доплата за понаднормативний стаж (1074,00 грн. х 8%). 3309,95 грн., де: 3200,11 грн. – основний розмір пенсії (8222,92 грн. х 0,38917); 109,84 грн. – доплата за понаднормативний стаж (1373,00 грн. х 8%).

2. Запровадження гнучкого «коридору» пенсійного віку (60-63-65 років) для призначення пенсії за віком.

Розробляючи пенсійну реформу, Уряду вдалося уникнути підвищення пенсійного віку.

Сьогодні право на пенсію за віком мають чоловіки, яким виповнилося 60 років, і жінки, яким виповнилося 58 років (60 років починаючи з 2021 року), за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Починаючи з 01.01.2018 право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років матимуть тільки ті особи, в яких страховий стаж буде не менше 25 років. Вимога до мінімального страхового стажу буде поступово збільшуватися (щороку на один рік). У 2028 році право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років матимуть тільки ті особи, у яких буде не менше 35 років стажу.

Особи матимуть право на пенсію за віком у віці 63 років за наявності на 01.01.2018 стажу від 15 до 25 років. У наступні роки цей стаж щорічно буде відповідно збільшуватися на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році. Тобто, у 2028 році право на пенсію у віці 63 роки матимуть особи зі стажем роботи від 25 до 35 років.

Якщо особа станом на 01.01.2019 матиме стаж від 15 років, але меншої тривалості, ніж це необхідно для призначення пенсії у 63 роки, пенсія буде призначатись тільки при досягненні 65 роки. Мінімальний стаж, необхідний для отримання пенсії із солідарної системи, щорічно збільшуватиметься на 12 місяців. Тобто, у 2020 році мінімальний стаж складатиме від 15 до 17 років, у 2021 р. – від 15 до 18 років, у 2022 році – від 15 до 19 років і т.д. У 2028 році особи зі стажем від 15 до 25 років матимуть право на пенсію у 65 років.

При цьому передбачається надати можливість особі призначати пенсію після допрацювання нею необхідної тривалості страхового стажу, який було визначено на дату досягнення пенсійного віку (60,63,65 років), тобто після того, як особа допрацює необхідну тривалість стажу.

Якщо страховий стаж становить менше ніж 15 років, людина зможе претендувати лише на отримання соціальної допомоги (її розмір залежить від сукупного доходу сім'ї).

3. Подальші індексація та перерахунок пенсії

До реформи Згідно з реформою Коментар Індексація відповідно до зростання індексу споживчих цін (відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення) 100% зростання індексу споживчих цін (при перевищенні порогу 103%) для пенсії в межах прожиткового мінімуму) За умови щорічного перерахунку пенсій Змінюються умови індексації пенсії шляхом об’єднання з щорічним перерахунком Перерахунок пенсій шляхом збільшення середньої зарплати, з якої обчислено пенсію На коефіцієнт, що відповідає не менш як 20% зростання середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком На коефіцієнт, що відповідає 50% зростання індексу споживчих цін та середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески, за 3 попередні роки. Розмір, дата та порядок перерахунку визначається за рішенням Кабінету Міністрів України у межах бюджету ПФУ. При відсутності дефіциту ПФУ – в межах 100% зростання середньої зарплати Змінюються умови перерахунку пенсій. Одночасне використання індексу споживчих цін за попередній рік та зростання середньої заробітної плати за три попередні роки Перерахунок пенсії через 2 роки після призначення пенсії З урахуванням 24 місяців стажу та із заробітку, який врахований для обчислення пенсії З урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії – протягом 2 років з дня набрання чинності Законом. Щороку з 1 квітня – автоматичний перерахунок пенсії за найбільш вигідним варіантом без звернення особи. Змінюються умови подальшого перерахунку пенсії. перехід до автоматичного перерахунку в бік збільшення

4. Інші запропоновані зміни:

- зберегти право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); чорнобильців (із зниженням пенсійного віку);

- зупинити зменшення розміру жінкам, що скористалися виходом на пенсію у 55 років, з моменту досягнення ними пенсійного віку, визначеного законом для відповідної вікової категорії;

- спеціальні пенсії автоматично переводити на пенсії, обчислені на загальних підставах, якщо розмір такої пенсії буде вищим. На перехідний період зберігати право на спеціальні пенсії для осіб, які набули необхідного стажу станом на 01.05.2016.

Слушно зауважити, що проблеми пенсійного забезпечення неможливо вирішити лише в рамках реформування солідарної системи – необхідно проводити більш активну політику в галузі зайнятості та ефективну економічну політику, яка дає швидке зростання ВВП.