У Білій Церкві двом жінкам вручать відзнаку "Мати-героїня"

25 липня виконком Білоцерківської міської ради вирішив подати клопотання до Київської обласної державної адміністрації щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» багатодітним громадянкам міста Кривій Оксані Василівні та Вдовиці Світлані Леонідівні, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятеро дітей.

Одна з матерів виховує 7 дітей, 5 з яких досягли 8-річного віку, а у іншої жінки - 5 дітей, що також вже досягли 8-річного віку.

Усього у Білій Церкві проживає 113 матерів - героїнь. Це звання дозволяє матерям отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 прожиткових мінімумів та максимальну надбавку до пенсії.