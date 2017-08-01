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У Білій Церкві двом жінкам вручать відзнаку "Мати-героїня"

  • Вівторок, лип. 25 2017
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У Білій Церкві двом жінкам вручать відзнаку &quot;Мати-героїня&quot;

25 липня виконком Білоцерківської міської ради вирішив подати клопотання до Київської обласної державної адміністрації щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» багатодітним громадянкам міста Кривій Оксані Василівні та Вдовиці Світлані Леонідівні, які  народили та виховали до восьмирічного віку п’ятеро дітей.

Одна з матерів виховує 7 дітей, 5 з яких досягли 8-річного віку, а у іншої жінки - 5 дітей, що також вже досягли 8-річного віку.

Усього у Білій Церкві проживає 113 матерів - героїнь. Це звання дозволяє матерям отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 прожиткових мінімумів та максимальну надбавку до пенсії.  

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Опубліковано в Громада

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