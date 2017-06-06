За борги по комунальним платежам позбавлять субсидії

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 300 від 26.04.2017 р., яка набрала чинності з 01 травня 2017 року, внесені зміни у порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Попереджаємо: Cубсидія на наступний строк не призначається в разі отримання управлінням соціального захисту населення від організацій-надавачів житлово-комунальних послуг інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг.

Субсидія буде призначена, лише після документального підтвердження споживачем сплати заборгованості за відповідні житлово-комунальні послуги або укладення договору про її реструктуризацію.

Увага! Для того, щоб не втратити право на отримання субсидії, при наявності заборгованості, пропонуємо споживачам звернутися до ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» для оформлення договору щодо погашення боргу.

Звертаємо Вашу увагу на те, що при наявності заборгованості понад два місяці та не укладеному договору щодо реструктуризації, субсидія на наступний строк призначатися не буде!

Для оформлення договору щодо погашення боргу звертайтеся за адресами:

вул. Сухоярська, 14,

вул.Героїв Небесної Сотні,24 оф.208,

бул. Олександрійський,94 (готель “Рось”,2пов.),

вул Леваневського,55 г( магазин “Еней”,2 пов.).

Ми працюємо: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, п`ятниця з 8-00 до 16-00. (обідня перерва 12-00-12-48)

Телефон для довідок: 30-11-22

Потрібні документи для оформлення договору щодо погашення боргу:

технічний паспорт на будинок( для приватного сектору),

право власності на квартиру (будинок),

довідка про кількість зареєстрованих осіб,

паспорт та індефікаційний код власника або особи, що звернулась для оформлення договору, зі складу зареєстрованих осіб.

ТОВ "Білоцерківвода"