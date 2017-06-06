ОСББ та ЖБК отримали право участі у громадському бюджеті

13 червня на засіданні 33 позачергової сесії Білоцерківської міської ради депутати підтримали проект рішення, підготовлений депутатом Білоцерківської міської ради від фракції «БПП-Солідарність» Геннадієм Джегуром, щодо залучення мешканців ОСББ та ЖБК до участі у громадському бюджеті.

Зокрема, для реалізації громадського бюджету виконком Білоцерківської міської ради створює робочу групу. Якщо раніше одна третина складу цієї робочої групи відводилася представникам ОСББ та ЖБК та депутатам, то відтепер склад робочої групи буде складатися на третину з представників ОСББ та ЖБК, на третину з представників депутатського корпусу та на третину з представників виконавчих органів.

Таким чином, збільшується кількість представників від об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Цей робочий орган буде вирішувати, якому саме проекту надавати перевагу при розподілі фінансування з громадського бюджет.

Також проекти будуть брати до розгляду не тільки у випадку, якщо мова йде про використання земельної ділянки, яка є у комунальній власності, а й у власності чи постійному користування ОСББ та ЖБК. Реалізовані проекти після їх завершення є власністю територіальної громади.

Нагадаємо, проекти можна подавати до 15 червня. Вони можуть бути малі та великі. Малі – це ті, вартість реалізації яких не перевищує 200 тис грн, а великі – 700 тис. грн. Розмір громадського бюджету становить 5, 5 млн. грн. Детальніше про це можна почитати ТУТ