Подорожі - найкращі ліки від старості

У літніх людей, які живуть у Європі, є дуже гарна традиція – подорожувати країною і світом, перебуваючи на заслуженому відпочинку.. На жаль, не завжди є така можливість в українських пенсіонерів… Проте члени Академії пенсіонерів, що дії при Благодійному фонді Костянтина Єфименка у Білій Церкві, мають змогу подорожувати навесні та восени, при цьому кожен клуб обирає екскурсію на власний розсуд. Розкажемо вам про те, як у Білій Церкві пенсіонери мають змогу відкривати для себе нові сторінки історії України.

Так, 28 травня академісти, що відвідували курси екскурсоводів, які проводив Благодійний фонд Костянтина Єфименка спільно з ГО «Центр неформальної освіти» та DVV International для людей пенсійного віку, побували на Богуславщині. Зокрема, відвідали музей історії Богуслава, музеї художника Івана Сошенка та письменниці Марка Вовчка, а також взяли участь у тканні рушника, який має бути довжиною 98, 5 м і приурочений до 985-річного ювілею із дня заснування міста.

24 травня 2017 року члени клубу «Любисток» здійснили паломницько-просвітницьку поїздку до Києва, де відвідали не лише Києво-Печерську лавру, але й музей коштовних скарбів України, побачивши ювілерні вироби різних століть, знамениту скіфську пектораль тощо. А за тиждень клуб «Любисток» уже відвідав Богуслава. Принагідно згадали в Богуславі й про минулорічну поїздку до Переяслава-Хмельницького. А вже цього року, 25 травня, Переяслав-Хмельницький відвідали члени клубу «Зарічани», побувавши там у музеї під відкритим небом, який у своєму складі налічує ще 13 музеїв, а саме: музей-пошту, музей рушника, Української Православної Церкви, хліба, історії бджільництва, історії народного сухопутного транспорту тощо.

Також у різні дні травня Богуслав відвідали члени клубів «Промінь надії», «Берегиня» і «Лада».

Клуб «Гармонія» цьогоріч відвідав заповідник на Чернечій горі у Каневі, де не лише побували у музеї, помилувалися чудовими краєвидами Дніпра, але й поклали квіти до пам’ятника нашого генія, хвилиною мовчання вшанували митця, а потім всі дружно в унісон заспівали «Реве та стогне Дніпр широкий» та продекламували «Заповіт». «Від щирого серця доземно вклоняємось працівникам Благодійного фонду, які своїм талантом і чуйним ставлення до нас, пенсіонерів, роблять усе можливе для змістовного дозвілля. Дякуючи їх невтомній творчій праці, ми зажили новим, цікавим життям. Дружно відвідуємо свої колективи. Проводимо чудові зустрічі, творчі вечори, розкриваємо нові або ж і давно забуті таланти один в одному, відвідуємо концерти, музеї, театри. Творчі вечори єднають нас із молодим поколінням, ми є активними учасниками благодійних акцій тощо», - кажуть представники клубу «Гармонія».

23 травня як завжди великим дружнім колективом клуб «Серпанок» вирушив у чергові мандри, на цей раз до мальовничого села Галайки Тетіївського району. Чому саме туди, бо там є ферма, де вирощують і розводять кіз. І має ця ферма чудову назву «Бабині кози». Кожен охочий міг подоїти козу і спробувати цілющого молочка, зробити селфі з козою, потримати козеня на руках. Завершилась екскурсія дегустацією сирів з молока кіз.

15 травня члени клубу «Мрія» відвідали дуже цікаве місце - перший в Україні музей телебачення. Знаходиться він у будівлі Телецентру і належить Національній телекомпанії України. Створили його самі працівники телебачення, піонери професійного телевізійного мовлення до 55-ої річниці українського телебачення. А допомогла поринути у світ телебачення господиня музею, колишня мешканка Білої Церкви Лариса Богданова.

18 травня у Сквирському центрі творчості відбулася зустріч академістів, які мають таланти до поетичного слова зі своїми творчими колегами з літературного об’єднання сквирян «Сузір’я», а також із внуком поета Максима Рильського, який певний час мешкав у цьому населеному пункті, працюючи у садовому відділі земської управи та вчителюючи у селах Сквирського повіту. Зустріч також відбулася за участі організації DVV International в Україні, яка займається освітою для дорослих. Під час творчої зустрічі білоцерківці порадували господарів світлиці своїми творчими доробками. Зокрема, Марія Сударенкова, Емма Вайман, Іван Гаврилюк, Анатолій Медвідь із клубів Академії пенсіонерів декламували свої вірші.

У червні подорожі продовжилися. Так, клуб «Водограй» відвідали с. Германівку та Трипілля і місто Обухів. Під час цієї поїздки академісти відвідали Трипільський обласний археологічний музей імені В. Хвойки, Музей козаччини, Музей-садибу А. С. Малишка. Клуб «Криниця життя» вирішив помандрувати у знамените на Київщині і за межами області с. Буки, яке славиться своїм прекрасним ландшафтним парком. Також заплановано ще кілька поїздок: «Золота осінь» планує відвідати Богуслав та розарій і оранжерею Національного ботанічного ім. Гришка, Національний музей Т. Шевченка у Києві. А в планах клубу «Сузір’я» - поїздка до міста Корсунь-Шевченківського та села Стеблів, що на Черкащині. Клуб «Мрія» поїде до Канева та Переяслав-Хмельницького.

Нагадаємо, такі можливості у білоцерківських пенсіонерів є завдяки Благодійному фонду Костянтина Єфименка. І для людей літнього віку, повірте, це найкраще проведення вільного часу: у колі друзів, з новими враженнями. Тож, лишається лише побажати, щоб такі меценати, які допомагають нашим пенсіонерам жити повноцінним життям, ознайомитися бодай з історією власної області, були у кожному населеному пункті України.