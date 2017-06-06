Оберіть місце встановлення пам'ятного знаку учасникам боротьби за волю України

Просимо всіх небайдужих долучитись до прийняття важливого рішення та проголосувати за один із запропонованих варіантів на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради в розділі «Голосування щодо встановленням в м. Біла Церква пам’ятного знаку борцям за волю та незалежність в Україні» за адресою:http://www.bc-rada.gov.ua/node/7234
Пропозиції, які отримають найбільшу підтримку, будуть винесені на затвердженняміською радою та буде оголошено всеукраїнський конкурс серед архітекторів і скульпторів на найкращий проект пам’ятника.
Термін голосування до 01.07.2017р.
Виконавчий комітет міської ради