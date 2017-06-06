Оберіть місце встановлення пам'ятного знаку учасникам боротьби за волю України

Зметою гідного вшанування загиблих героїв у боротьбі за волю і незалежність України, на виконання рішення виконавчого комітету міської ради «Про громадське обговорення питання вшанування в місті Біла Церква учасників боротьби за волю та незалежність України» зібрано пропозиції щодо місця і способу вшанування.

Просимо всіх небайдужих долучитись до прийняття важливого рішення та проголосувати за один із запропонованих варіантів на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради в розділі «Голосування щодо встановленням в м. Біла Церква пам’ятного знаку борцям за волю та незалежність в Україні» за адресою:http://www.bc-rada.gov.ua/node/7234

Пропозиції, які отримають найбільшу підтримку, будуть винесені на затвердженняміською радою та буде оголошено всеукраїнський конкурс серед архітекторів і скульпторів на найкращий проект пам’ятника.

Термін голосування до 01.07.2017р.

Виконавчий комітет міської ради