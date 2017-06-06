У Білій Церкві вчилися управляти містом та формувати дієву громаду

DVV International та «ГО «Центр неформальної освіти» у рамках проекту освіти для дорослих, який реалізується у Київській області, провели для членів Академії пенсіонерів Благодійного фонду Костянтина Єфименка дуже цікаву і змістовну гру під назвою «Світ Громад», яка дозволяє зрозуміти, як влаштоване місцеве самоврядування та як розвивати громади.

#ГраСвітГромад - це перша українська настільна гра, яка допомагає виявляти лідерів у громаді у простій зрозумілій формі. Ігрові події максимально наближені до реального життя і перемогти у грі можна тільки кооперуючись та взаємодіючи. Під час гри можна змоделювати кілька десятків сценаріїв розвитку громади та обрати найбільш реалістичні і бажані. Учасники гри виконують різні соціальні ролі (наприклад: учитель, священик, підприємець, безробітний тощо) і для досягнення мети вимушені кооперуватись та співпрацювати. У грі використовуються інструменти розвитку громади від дуже простих до серйозних та технологічних. Це дає не тільки можливість навчитись, але й обрати найкраще для своєї громади.

«На перший погляд не зрозуміло навіщо європейцям витрачати кошти на проведення такої гри – навчання для дорослих громадян в Україні. Проте згодом приходиш до думки: аби стати європейською країною, не достатньо просто підписати певні документи про асоціацію чи входження до складу ЄС. У першу чергу варто навчитися самотужки вирішувати проблеми, шукати шляхи розвитку, вміти співпрацювати і разом розбудовувати свій населений пункт. Ця гра на підсвідомому рівні допомагає розставити всі крапки над «і».», - каже Олена Ткач, виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка.

Гра надзвичайно корисна не лише для місцевих чиновників, депутатів, але й просто небайдужих громадян. Наприклад, під час гри, академісти зрозуміли, як формується бюджет міста, як кожен мешканець вносить свою частку у цей бюджет, чому важливо контролювати витрачання бюджетних коштів, як це правильно робити, як обирати між тим, що треба місту і на що є кошти, яку роль у житті громади відіграє церква, школа, садочок, бібліотека. Також дізналися, які конфлікті питання виникають у розвитку громади і як їх подолати, як зацікавити молодь, аби вона не полишала у пошуках кращого життя свій населений пункт, як знайти нових лідерів у громаді тощо.

ГО «Центр неформальної освіти» (голова правління – Наталія Максимова) другий рік поспіль реалізують проекти, які націлені на розвиток освіти дорослих в Україні, і зокрема Київській області та м.Біла Церква. Діяльність громадської організації спрямована на розвиток неформальної освіти дорослих в регіоні. Це питання набуває все більшої значущості, оскільки саме через освіту сучасна людина може дати гідну відповідь на ті виклики, що постали перед українським суспільством. Організація готова провести подібне навчання за побажанням представників білоцерківської громади (за умов участі хоча би одного представника міської або селищної ради). Тож, спробуйте, не пожалкуєте.