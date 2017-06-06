У Білій Церкві відкрилося відділення догляду за людьми похилого віку

Відділення розраховане на 30 ліжко-місць та розпочало свою роботу 1 червня 2017 року.
В межах геріатричного відділення кожному мешканцеві надається:
– раціональне чотириразове харчування, у тому числі дієтичне з урахуванням віку і стану здоров’я в межах натуральних норм харчування;
– цілодобове медичне обслуговування, консультативна допомога лікарів;
– забезпечення життєво необхідними ліками;
– стаціонарне лікування на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я;
– можливість самостійно готувати їжу;
– організація денної зайнятості та дозвілля з урахуванням стану здоров’я і віку проживаючих;
– психологічна підтримка.
Беззаперечною умовою для комфорту літніх людей є затишні, наближені до домашніх, умови проживання, оснащені комфортні кімнати, територія з чудовими краєвидами.
Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном (04563) 6-25-83. Адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Карбишева, 4.