У Білій Церкві відкрилося відділення догляду за людьми похилого віку

Дирекція Білоцерківського психоневрологічного інтернату повідомляє, що відповідно до наказу Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, з метою реалізації державної соціальної політики з питань роботи стаціонарних установ та поліпшення соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на базі Білоцерківського психоневрологічного інтернату створено геріатричне відділення для зазначених осіб.

Відділення розраховане на 30 ліжко-місць та розпочало свою роботу 1 червня 2017 року.

В межах геріатричного відділення кожному мешканцеві надається:

– раціональне чотириразове харчування, у тому числі дієтичне з урахуванням віку і стану здоров’я в межах натуральних норм харчування;

– цілодобове медичне обслуговування, консультативна допомога лікарів;

– забезпечення життєво необхідними ліками;

– стаціонарне лікування на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я;

– можливість самостійно готувати їжу;

– організація денної зайнятості та дозвілля з урахуванням стану здоров’я і віку проживаючих;

– психологічна підтримка.

Беззаперечною умовою для комфорту літніх людей є затишні, наближені до домашніх, умови проживання, оснащені комфортні кімнати, територія з чудовими краєвидами.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном (04563) 6-25-83. Адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Карбишева, 4.