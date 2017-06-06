Порядок протезування учасників АТО

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради інформує: постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 518 затверджено Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок.

Відповідно до пункту 5 Порядку розгляд документів щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Фонді соціального захисту інвалідів (далі –Фонд).

Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за кордоном за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, вибору технологій та закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник повинен подати особисто або надіслати поштою до Фонду (адреса: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72):

заяву; копію паспорта; копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків ; направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-Інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. №321, яке учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, отримують у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування); рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько- консультативної комісії про потребу у протезуванні та/або ортезуванні; довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність); витяг з історії хвороби; фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

Для розгляду експертною групою питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями в Україні учасник антитерористичної операції повинен звернутись до вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства з такими документами:

заявою про необхідність забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями; копією паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції; копією документа, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; рішенням військово-лікарської комісії або висновком лікарсько- консультативної комісії про потребу у протезуванні та/або ортезуванні; довідкою з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність).

За детальною інформацією звертайтеся до відділ соціального забезпечення управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 2, каб. 305 (телефон для довідок: 5-22-71).