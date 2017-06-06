Свято, подароване дітям

"Плекаймо майбутнє разом!" - саме такі слова об'єднали і дорослих, і малих на веселому дійстві, організованому депутатом Білоцерківської міської ради, головою фракції БПП "Солідарність" Олегом Музальовим.
Різноманітні конкурси - малюнок на асфальті, виконання пісень (а з ініціативи малюків свято розпочали з державного гімну!), декларування віршів, спортивні ігри та танці - зробили свято дійсно незабутнім.
"Не пам'ятаю, щоб у нашому мікрорайоні відбувалося щось подібне, - зазначила одна із мам, котра із родиною мешкає на вулиці Полковника Коновальця. - Дітей просто переповнюють позитивні емоції. Дякуємо депутату за подароване свято".
Як зазначив Олег Олександрович Музальов, головне завдання, яке він ставив перед собою, виконане - близько ста дітей стали учасниками свята. Можливо це і краплина у великому морі дитинства, але саме з таких крапель і складається увесь світ. Тому чим побільше буде яскравих і радісних фарб у житті наших дітей, тим яскравішою буде веселка, котра світитиме над майбутнім України.