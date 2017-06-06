Свято, подароване дітям

1 червня у Білій Церкві вже традиційно проходять масові заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. І сконцентровані вони, здебільшого, у центральній частині міста. Депутат білоцерківської міської ради Олег Музальов вирішив дещо змінити ситуацію і організував незабутнє свято дітям, котрі проживають у віддалених мікрорайонах – на вулицях Сквирське шосе та Полковника Коновальця.

"Плекаймо майбутнє разом!" - саме такі слова об'єднали і дорослих, і малих на веселому дійстві, організованому депутатом Білоцерківської міської ради, головою фракції БПП "Солідарність" Олегом Музальовим.

Різноманітні конкурси - малюнок на асфальті, виконання пісень (а з ініціативи малюків свято розпочали з державного гімну!), декларування віршів, спортивні ігри та танці - зробили свято дійсно незабутнім.

"Не пам'ятаю, щоб у нашому мікрорайоні відбувалося щось подібне, - зазначила одна із мам, котра із родиною мешкає на вулиці Полковника Коновальця. - Дітей просто переповнюють позитивні емоції. Дякуємо депутату за подароване свято".

Як зазначив Олег Олександрович Музальов, головне завдання, яке він ставив перед собою, виконане - близько ста дітей стали учасниками свята. Можливо це і краплина у великому морі дитинства, але саме з таких крапель і складається увесь світ. Тому чим побільше буде яскравих і радісних фарб у житті наших дітей, тим яскравішою буде веселка, котра світитиме над майбутнім України.