Де в Україні отримують найвищі пенсії?

Найвищі середні пенсії станом на квітень цього року в Києві – 2408 гривень, а найменше отримують пенсіонери в Тернопільській області – 1560 гривень. Про це свідчать дані, опубліковані Пенсійним фондом України.

Так, пенсіонери Києва отримують найбільшу середню пенсію – 2408 гривень. На другому місці Донецька область -2102 гривні, а замикає трійку лідерів Луганська область – 1989 гривень.

У Тернопільській області пенсіонери отримують найменшу середню пенсію в Україні – 1560 гривень.

Варто відзначити, що розмір пенсії залежить від рівня зарплати і робочого стажу. Головна перешкода, яка відділяє українців від високих пенсій, – низькі заробітні плати.

Як наслідок, зібраних податків із зарплат не вистачає навіть на виплату невисоких пенсій: дефіцит Пенсійного фонду в цьому році перевищить 140 мільярдів гривень.

Українці з мінімальними зарплатами на заслуженому відпочинку можуть розраховувати на мінімальну пенсію (наразі 1247 гривень), середня пенсія – близько 1800 гривень.

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