У Білій Церкві нагородили переможців конкурсу на кращу вишиванку

Сьогодні переможці нашого конкурсу на світлину у вишиванці отримали свої заслужені нагороди. Їхня світлина з підписом «Вишиванка -це круто!» отримала більше дев’яноста вподобайок в мережі Фейсбук.

Переможці - Роман та Богдан Саражинські. Богдан учень сьомого класу ЗОШ №17, а Роман- вихованець ДНЗ «Оксанка».

Начальник відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради Ковальська Юлія Іванівна та директор загальноосвітньої школи №17 Грушник Борис Володимирович привітали переможців і вручили їм подарунки – солодощі і квитки в кінотеатр ім Довженка.

«Ми сподіваємось, що ви виростете справжніми патріотами і вишиванки для вас означатимуть значно більше, ніж просто святковий одяг. Щиро вітаємо вас з перемогою і дякуємо за креативність», - звернулась до переможців Юлія Іванівна.

А ми дякуємо всім учасникам конкурсу і, зважаючи на те, якими чарівними були надіслані світлини, нагадуємо, що вишиванку можна одягати не лише на свята, а й щодня. Вам всім дуже личить вишиванка тому що ви українці!