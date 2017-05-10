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У Білій Церкві нагородили переможців конкурсу на кращу вишиванку

  • Середа, трав. 24 2017
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У Білій Церкві нагородили переможців конкурсу на кращу вишиванку

Сьогодні переможці нашого конкурсу на світлину у вишиванці отримали свої заслужені нагороди. Їхня світлина з підписом «Вишиванка -це круто!» отримала більше дев’яноста вподобайок в мережі Фейсбук.

Переможці  - Роман та Богдан Саражинські.  Богдан учень сьомого класу ЗОШ №17, а Роман- вихованець ДНЗ «Оксанка».

Начальник відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради Ковальська Юлія Іванівна та директор загальноосвітньої школи №17 Грушник Борис Володимирович привітали переможців і вручили їм подарунки – солодощі і квитки в кінотеатр ім Довженка.

«Ми сподіваємось, що ви виростете справжніми патріотами і вишиванки для вас означатимуть значно більше, ніж просто святковий одяг. Щиро вітаємо вас з перемогою і дякуємо за креативність», - звернулась до переможців Юлія Іванівна.

А ми дякуємо всім учасникам конкурсу і, зважаючи на те, якими чарівними були надіслані світлини, нагадуємо, що вишиванку можна одягати не лише на свята, а й щодня. Вам всім дуже личить вишиванка тому що ви українці! 

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Опубліковано в Громада

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