У творчій майстерні Катерини Плівачук відбулася зустріч з внуком Максима Рильського

18 травня у Сквирському центрі творчості відбулася цікава зустріч з внуком поета Максима Рильського, який певний час мешкав у цьому населеному пункті, працюючи у садовому відділі земської управи та учителюючи у селах Сквирського повіту. Зустріч відбулася за підтримки організації DVV International в Україні, яка є однією з провідних професійних організацій в галузі освіти дорослих. Організації зустрічі сприяли ГО «Центр неформальної освіти», літературне об’єднання сквирян «Сузір’я», Академія пенсіонерів Благодійного фонду Костянтина Єфименка.

Відкрила захід кандидат педагогічних наук, голова літературного об’єднання сквирян «Сузір’я» Катерина Плівачук, яка запросила до слова місцевих шанувальників творчості Максима Рильського. А їх, як виявилося, на Сквирщині багато. Лунали пісні, звучали вірші, спогади, короткі презентації досліджень творчості поета, років його проживання у Сквирі, де він започаткував з однодумцями курси української мови для вчителів у 1918 році. На зустрічі була присутня директор місцевого музею, з чиєю прабабусею зустрічався поет у свій час.

Внук поета, теж Максим Рильський, розповів про знаменитого діда

Внук Максима Рильського розповів про свою родину, знаменитого діда, показав відеокадри сімейного життя, які знімав ще син поета в далекі 50-60 роки минулого століття.

Також під час творчої зустрічі білоцерківці порадували господарів світлиці своїми творчими доробками. Зокрема, Марія Сударенкова, Емма Вайтман, Іван Гаврилюк, Анатолій Медвідь із клубів Академії пенсіонерів декламували свої вірші.

Марія Сударенкова прочитала свої вірші, які складає ще з юних літ

Літературна майстерня Катерини Плівачук – це один із заходів у рамках проекту освіти для дорослих. Проект розпочато у березні 2017 року ГО «Центр неформальної освіти» (голова організації – Наталія Максимова) за фінансової підтримки німецької (неурядової) організації Німецьке об’єднання народних університетів (DVV International).

Серед академістів багато самобутніх поетів, які радо обмінялися своїм творчим надбанням з однодумцями зі Сквири

У рамках проекту «Регіональний центр освіти дорослих – територія розвитку людини та громади» (керівник проекту – Часнікова Олена Володимирівна) вже проведено курси , до яких залучилися громадські організації Київської області, зокрема Благодійний фонд Костянтина Єфименка. Проведені заняття на курсах з виготовлення туристичного сувеніру, швидкочитання, комп’ютерної грамотності, громадянської освіти «Світ громад». Попереду ще курси з фінансової грамотності, відповідального батьківства, курси фотографії та оволодіння програмою Photoshop, риторики, «Заговори швидко» (англійська мова) тощо.

Олена Часнікова, представник ГО "Центр неформальної освіти", розповідає про те, які освітні курси для дорослих готує їх організація

Неформальна освіта дорослих дорослих як освітній тренд набуває все більшого поширення. Така освіта здійснюється в освітніх установах або громадських організаціях (клубах, гуртках, центрах та ін.), під час індивідуальних занять з репетитором, тренером й зазвичай не підтверджується наданням офіційно визнаного документа.

Навчання у сфері неформальної освіти – це шанс для дорослих людей здобути нові знання, навики, які можуть знадобитися в житті.

У Київській області склався позитивний досвід в сфері неформальної освіти дорослих. Велика кількість фахівців є розробниками авторських програм курсів для дорослих. Програми та матеріали для навчання дорослих дуже часто не проходять експертизи, самі тренери мають проблеми у вирішенні питань правових основ своєї діяльності, реклами власних освітніх продуктів і пошуку клієнтів. Об'єднання таких людей і організація з метою експертизи, апробації та просування освітніх продуктів є пріоритетним видом діяльності «Центру неформальної освіти» (м. Біла Церква).

Довідка: DVV International – це Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів. Одна з провідних професійних організацій в галузі освіти дорослих з професійним досвідом вже більше ніж 45 років.

DVV International співпрацює з більш ніж 200 партнерами в більш ніж 30 країнах Азії, Африки, Латинської Америки та Європи.

Тематичні напрями діяльності представництва DVV International в Україні: професійне навчання для безробітних і соціально-уразливих верств населення; навчання для людей третього віку; освіта дорослих у пенітенціарних установах і ресоціалізація колишніх ув’язнених; громадянська освіта, активна громадянськість тощо.