Академісти взяли участь у творчій зустрічі з внуком Максима Рильського

18 травня у Сквирському центрі творчості відбулася цікава зустріч з внуком поета Максима Рильського, який певний час мешкав у цьому населеному пункті, працюючи у садовому відділі земської управи та учителюючи у селах Сквирського повіту. Зустріч відбулася за участі літературного об’єднання сквирян «Сузір’я», організації DVV International в Україні, яка займається освітою для дорослих та членів Академії пенсіонерів Благодійного фонду Костянтина Єфименка.

Відкрила захід кандидат педагогічних наук, викладач Катерина Плівачук, яка запросила до слова місцевих шанувальників творчості Максима Рильського. А їх, як виявилося, на Сквирщині багато. Лунали пісні, звучали вірші, спогади, короткі презентації досліджень творчості поета, років його проживання у Сквирі, де він започаткував з однодумцями курси української мови для вчителів у 1918 році. На зустрічі була присутня директор місцевого музею, з чиєю прабабусею зустрічався поет у свій час.

Внук поета, теж Максим Рильський, розповів про знаменитого діда

Внук Максима Рильського розповів про свою родину, знаменитого діда, показав відеокадри сімейного життя, які знімав ще син поета в далекі 50-60 роки минулого століття.

Також під час творчої зустрічі білоцерківці порадували господарів світлиці своїми творчими доробками. Зокрема, Марія Сударенкова, Емма Вайтман, Іван Гаврилюк, Анатолій Медвідь із клубів Академії пенсіонерів декламували свої вірші.

Сударенкова прочитала свої вірші, які складає ще з юних літ

Літературна майстерня Катерини Плівачук – це один із заходів у рамках проекту освіти для дорослих. Проект розпочато у жовтні 2016 року ГО «Центр неформальної освіти» при сприянні КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» та за фінансової підтримки німецької (неурядової) організації Німецьке об’єднання народних університетів (DVV International).

Серед академістів багато самобутніх поетів, які радо обмінялися своїм творчим надбанням з однодумцями зі Сквири

У рамках проекту вже проведено курси, до яких залучалися й Академія пенсіонерів Благодійного фонду Костянтина Єфименка, з виготовлення туристичного сувеніру, швидкочитання, комп’ютерної грамотності, а також курси екскурсоводів. Попереду ще курси з фінансової грамотності, англійської мови, відповідального батьківства, курси фотографії та оволодіння програмою Photoshop, риторики тощо.

Ці курси – це шанс для дорослих людей здобути нові знання, навики, які можуть знадобитися в житті.

Олена Часнікова, представник ГО "Центр неформальної освіти", розповідає про те, які освітні курси для дорослих готує їх організація

Довідка: DVV International – це Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів. Одна з провідних професійних організацій в галузі освіти дорослих з професійним досвідом вже більше ніж 45 років.

DVV International співпрацює з більш ніж 200 партнерами в більш ніж 30 країнах Азії, Африки, Латинської Америки та Європи.

Тематичні напрями діяльності представництва DVV International в Україні: професійне навчання для безробітних і соціально-уразливих верств населення; навчання для людей третього віку; освіта дорослих у пенітенціарних установах і ресоціалізація колишніх ув’язнених; громадянська освіта, активна громадянськість тощо.