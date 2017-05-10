Вітаємо з Днем матері

Святкування Дня матері – це чудова можливість ще раз висловити свою вдячність за все, що роблять для нас наші матері, за їх любов і розуміння. Адже немає любові відданішої і жертовнішої за материнську, і не має нічого сильнішого за мамину молитву.

Це свято особливе, сповнене щирим почуттям безмежної любові, глибокої шани до жінки-матері.

Низький уклін і щира подяка Вам, шановні матері, за недоспані ночі, за тепло і невичерпну ласку, за терпіння, витримку і мудрість.

Міцного здоров’я Вам, довгих літ життя і нехай у Ваших оселях завжди лунає щасливий дитячий сміх!