Білоцерківців без пенсії просять звертатися за допомогою в управління соцзахисту

Актуальна інформація для людей, які не набули трудового стажу, але хочуть отримувати соціальну допомогу

Осіб, які не набули трудового стажу для призначення пенсії та отримують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам » при цьому розмір зазначеної допомоги є меншим від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з травня 2017 р. – 1312 гривень, з грудня 2017- 1373 гривні ) просимо звернутись для визначення права на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім”ям відповідно до норм Закону України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ».

За детальною інформацією просимо звертатись до «єдиної приймальні громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква , провулок Ковальський, буд. 14. Телефон для довідок 39-05-13.

Управління соціального захисту населення

Білоцерківської міської ради