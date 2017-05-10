Актуальна інформація щодо оздоровлення ліквідаторів першої категорії та дітей

Відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” громадяни, відесені до першої категорії та діти-інваліди, інвалідність яких пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС, забезпечуються безоплатними путівками на санаторно-курортне лікування. Станом на 05.05.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради перебуває на обліку для санаторно-курортного лікування 1 232 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 6 дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Для санаторно-курортного лікування зазначених категорій громадян департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації доведено розподіл коштів для оздоровлення 844 мешканців м. Біла Церква, віднесених до першої категорії та 6 дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

У 1 кварталі 2017 р. санаторно-курортне лікування одержали 19 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії.

На ІІ квартал 2017 р. заплановано санаторно-курортне лікування 248 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії. З них – 12 осіб вже оздоровились в квітні 2017 р.

Більш детальну інформацію можна одержати у відділі з питань організації оздоровлення за тел. 5-59-62, 5-59-82

Управління соціального захисту населення

Білоцерківської міської ради