Актуальна інформація щодо оздоровлення ліквідаторів першої категорії та дітей

Для санаторно-курортного лікування зазначених категорій громадян департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації доведено розподіл коштів для оздоровлення 844 мешканців м. Біла Церква, віднесених до першої категорії та 6 дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
У 1 кварталі 2017 р. санаторно-курортне лікування одержали 19 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії.
На ІІ квартал 2017 р. заплановано санаторно-курортне лікування 248 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії. З них – 12 осіб вже оздоровились в квітні 2017 р.
Більш детальну інформацію можна одержати у відділі з питань організації оздоровлення за тел. 5-59-62, 5-59-82
Управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради