У Білій Церкві відкрився Туристичний інформаційний центр

З нагоди відкриття 11 травня відбулася прес-конференція. Туристично-інформаційний центр – це проект, що реалізований завдяки ініціатив Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради та спільно з Туристичним кластером Білої Церкви.
Центр розташований у центр міста за адресою вул. Ярослава Мудрого, 14. Тел.: +38 044 500 11 40
Послуги, які має можливість отримати в ТІЦ кожен гість нашого міста:
- Інформація про транспортні послуги: таксі, громадський транспорт, водний транспорт, автобусні перевезення;
- Інформація про тури по визначним місцям: гіди, перекладачі, шопінг, оглядові тури, спеціальні екскурсії, відвідання музеїв;
- Інформація про основні туристичні атракції: фестивалі, театри, кінотеатри, галереї, спортивні змагання, ярмарки, виставки, паломництво.
- Природні атракції. Історико-культурний потенціал. Активний відпочинок.
- Інформація про розміщення: готелі, мотелі, пансіонати, сільський зелений туризм, санаторії;
- Інформація про заклади харчування: ресторани, кав’ярні;
- Інформація про інші турпослуги: сувеніри, дегустація, прокат, СПА-послуги, рекреаційні заклади, семінари, конференції, масові заходи, спортивна інфраструктура.
- Спеціальна інформація: лікарні, поліція, аптеки.
У центрі можна безкоштовно отримати туристичну карту міста та карту парку "Олександрія".
Також про те, що можна побачити у нашому місті, де зупинитися та де харчуватися, можна дізнатися на туристичному порталі Білої Церкви.
Тож ласкаво просимо, шановні гості, до нашого древнього міста! Ви точно не пожалкуєте!