У Білій Церкві відкрився Туристичний інформаційний центр

Саме в цьому готелі в центрі міста працює туристичний центр Фото: Роман Наумов

Древнє місто над Россю - Біла Церква - нарешті стає дружнім до туриста. Якщо раніше нашим гостям доводилося самотужки шукати історичні пам'ятки, готелі, кафе, складати карти маршруту та дізнаватися, як проїхати у Білу Церкві, то відтепер туристам у цьому допоможуть в Туристичному інформаційному центрі, який відкривася у приміщенні готелю City Park Hotel Bila Tserkva .

З нагоди відкриття 11 травня відбулася прес-конференція. Туристично-інформаційний центр – це проект, що реалізований завдяки ініціатив Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради та спільно з Туристичним кластером Білої Церкви.

Центр розташований у центр міста за адресою вул. Ярослава Мудрого, 14. Тел.: +38 044 500 11 40

Послуги, які має можливість отримати в ТІЦ кожен гість нашого міста:

Інформація про транспортні послуги: таксі, громадський транспорт, водний транспорт, автобусні перевезення;

Інформація про тури по визначним місцям: гіди, перекладачі, шопінг, оглядові тури, спеціальні екскурсії, відвідання музеїв;

Інформація про основні туристичні атракції: фестивалі, театри, кінотеатри, галереї, спортивні змагання, ярмарки, виставки, паломництво.

Природні атракції. Історико-культурний потенціал. Активний відпочинок.

Інформація про розміщення: готелі, мотелі, пансіонати, сільський зелений туризм, санаторії;

Інформація про заклади харчування: ресторани, кав’ярні;

Інформація про інші турпослуги: сувеніри, дегустація, прокат, СПА-послуги, рекреаційні заклади, семінари, конференції, масові заходи, спортивна інфраструктура.

Спеціальна інформація: лікарні, поліція, аптеки.

У центрі можна безкоштовно отримати туристичну карту міста та карту парку "Олександрія".

Також про те, що можна побачити у нашому місті, де зупинитися та де харчуватися, можна дізнатися на туристичному порталі Білої Церкви.

Тож ласкаво просимо, шановні гості, до нашого древнього міста! Ви точно не пожалкуєте!