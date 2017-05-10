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У Білій Церкві відкрився Туристичний інформаційний центр

  • П'ятниця, трав. 12 2017
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Саме в цьому готелі в центрі міста працює туристичний центр Фото: Роман Наумов Саме в цьому готелі в центрі міста працює туристичний центр Фото: Роман Наумов

Древнє місто над Россю - Біла Церква - нарешті стає дружнім до туриста. Якщо раніше нашим гостям доводилося самотужки шукати історичні пам'ятки, готелі, кафе, складати карти маршруту та дізнаватися, як проїхати у Білу Церкві, то відтепер туристам у цьому допоможуть в Туристичному інформаційному центрі, який відкривася у приміщенні готелю City Park Hotel Bila Tserkva.

З нагоди відкриття 11 травня відбулася прес-конференція. Туристично-інформаційний центр – це проект, що реалізований завдяки ініціатив Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради та спільно з Туристичним кластером Білої Церкви.

Центр розташований у центр міста за адресою вул. Ярослава Мудрого, 14. Тел.: +38 044 500 11 40

Послуги, які має можливість отримати в ТІЦ кожен гість нашого міста:

  • Інформація про транспортні послуги: таксі, громадський транспорт, водний транспорт, автобусні перевезення;
  • Інформація про тури по визначним місцям: гіди, перекладачі, шопінг, оглядові тури, спеціальні екскурсії, відвідання музеїв;
  • Інформація про основні туристичні атракції: фестивалі, театри, кінотеатри, галереї, спортивні змагання, ярмарки, виставки, паломництво.
  • Природні атракції. Історико-культурний потенціал. Активний відпочинок.
  • Інформація про розміщення: готелі, мотелі, пансіонати, сільський зелений туризм, санаторії;
  • Інформація про заклади харчування: ресторани, кав’ярні;
  • Інформація про інші турпослуги: сувеніри, дегустація, прокат, СПА-послуги, рекреаційні заклади, семінари, конференції, масові заходи, спортивна інфраструктура.
  • Спеціальна інформація: лікарні, поліція, аптеки.

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У центрі можна безкоштовно отримати туристичну карту міста та карту парку "Олександрія".

Також про те, що можна побачити у нашому місті, де зупинитися та де харчуватися, можна дізнатися на туристичному порталі Білої Церкви.

Тож ласкаво просимо, шановні гості, до нашого древнього міста! Ви точно не пожалкуєте!

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Опубліковано в Громада

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