У Білій Церкві шахраї полюють на пенсіонерів

Правоохоронці Білоцерківського відділу поліції закликають громадян бути пильними. Активізували свою діяльність шахраї – «благодійники», які пропонують надати значні скидки на придбання товарів в мережах супермаркетів.

Так, 05 травня до 73-річної бабусі, поблизу одного з магазинів по вулиці Крижанівського в місті Біла Церква підійшли чоловік з жінкою та запропонували надати 30 % знижки на придбання товарів в маркеті АТБ, а також повідомили про виграш пральної машини. Через шахрайські дії невідомих «добродіїв» пенсіонерка позбулась близько 10 тисяч гривень.

Шахраї використовують різні способи, аби заволодіти Вашим майном чи коштами, тому не беріть участь у сумнівних «розіграшах» та ні в якому разі не перераховуйте кошти на рахунки, вказані невідомими людьми. Завжди ретельно перевіряйте інформацію, яку отримуєте від незнайомців.

Для загальної безпеки Білоцерківські поліцейські пропонують кілька правил спілкування з потенційними шахраями:

- не вірити повідомленням про виграш в акціях, в яких навіть не брали участі.

- не довіряти непідтвердженим оголошенням на вулицях від невідомих та у глобальній мережі про великі знижки, дешевий розпродаж товарів, акціях;

- не довіряти нічним дзвінками від «правоохоронців» з вимогою викупу;

- ні в якому разі не дозволяйте підозрілим особам заходити до свого помешкання, а якщо вже вони зайшли самовільно - зверніться по допомогу до сусідів, аби спровадити непроханих гостей з квартири;

- нікому не повідомляти дані про свою банківську картку: пін-код,СVV-код, строк дії карти, паролі з смс-повідомлень, які надходять від банку на мобільний;

- якщо до вас підійшли на вулиці з пропозицією погадати чи зняти порчу, намагайтеся якомога швидше відірватися від нав'язливих добродіїв та піти геть. Покличте когось на допомогу, поява сторонньої людини відволіче увагу шахрайок від вас і це допоможе вам від них звільнитися;

Шановні громадяни, проінформуйте своїх рідних та знайомих про різні види шахрайських дій – цим ви убезпечите їх від злочинних посягань зловмисників.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян: будьте обачними та не довіряйте незнайомцям, що б ті вам не пропонували.

Якщо ви запідозрили, що вас намагаються ошукати, не гайте часу та телефонуйте до поліції за номером «102» Пам’ятайте, при розкритті таких злочинів головне – не втратити час.

Білоцерківський відділ поліції

ГУ Національної поліції в Київській області