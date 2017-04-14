У Білій Церкві можливо буде хоспіс

4 травня міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий зустрівся з директором і власником відомого американського благодійного фонду «Christians Care International» Доном Горвіцом, який підтримує багато благодійних проектів, що пов’язані з дітьми-сиротами та створенням хоспісів.

Дон Горвіц приїхав з ініціативою започаткувати у Білій Церкві хоспіс. Міський голова підтримав цю ідею: «Це може бути унікальне партнерство благодійного фонду і міської влади. На жаль, ми тільки зараз обговорюємо створення хоспісу. У місті близько 10 тисяч людей потребують створення спеціальних умов для проживання. Також потрібно збільшити кількість будинків для дітей-сиріт та дітей з неблагополучних сімей. Комітетом забезпечення доступності контролюється облаштування сприятливих умов (пандусів та підйомників) для людей з обмеженими фізичними можливостями. Найближчими днями в Білій Церкві також відкривається дитячий майданчик для дітей з обмеженими можливостями. Ми будемо дуже раді співпрацювати з вами задля допомоги вразливим верствам населення у нашому місті».

Ось такі палати у хоспісі, який в 2015 році відкрили у Вінниці. Фото: Вінниця.Інфо

«Ми поділяємо з Вами одні й ті ж цінності – турботу про дітей з обмеженими можливостями та літніх людей, - зауважив Дон Горвіц. - В Україні близько 1700 дітей беруть участь у нашій програмі. Ми наймаємо місцевих психологів, які проходять навчання у кваліфікованих фахівців з міста Вашингтон. Ми також бачимо, що й у Білій Церкві є такі діти та літні люди, які потребують допомоги. Ми б хотіли розпочати процес формування будинку пристарілих спочатку як експеримент. В ньому буде близько 10-12 місць. Всі ми люди, і всі ми маємо почуття... І так легко іноді забути про те, що ми теж колись постаріємо».

Міський голова та Дон Горвіц обговорили варіанти співпраці та можливі місця розміщення цих закладів.

В ході зустрічі взяли участь заступник міського голови Ольга Настіна, керучий справами виконавчого комітету Максим Свірський, директор НВК «Міцва-613» Нателла Андрющенко, а також дружина Дона Горвіца – Юлія.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради