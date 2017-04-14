У Білій Церкві затвердили Правила утримання тварин

27 квітня під час сесії Білоцерківської міської ради були затверджені правила, які передбачають низку зобов’язань та прав власників тварин. Зокрема, забороняється жорстокі методи умертвіння тварин.

Право власності на тварину підтверджується інформацією, яка міститься в електронному мікрочіпі, що імплантується тварині з відповідною реєстрацією в базі даних. Тому всі домашні тварини повинні мати такий чіп, який за свій кошт імплантує тварині її власник. Щоправда, депутати вирішили пом’якшити цю норму і передбачили, що поки у місті не буде розроблена програма, яка дозволить виділити кошти для чіпування тварин, що є у власності малозабезпечених громадян, штрафувати їх поки не будуть.

При цьому ветеринарний паспорт не є підтвердженням права власності.

Власник повинен забезпечити тваринам належні умови утримання, дотримуватися встановлених санітарно - гігієнічних норм та не створювати оточуючим незручностей або будь-яких проблем.

Не дозволяється утримувати власних тварин у місцях загального користування!!! Мова йде про під’їзди, підвали, прибудинкові території тощо. Не допускати, щоб тварини забруднювали екскрементами сходові клітки та інші місця загального користування у будинках, а також подвір’я, вулиці, площі тротуари, стадіони, спортивні та дитячі майданчики, сквери, парки, пляжі, газони, квітники тощо.

Проводячи прогулянку у місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, собаки повинні бути на короткому повідку, наморднику і страховим полісом для бійцівських та агресивних порід собак. Під час вигулу власник повинен мати з собою засоби для прибирання за твариною екскрементів. Супроводжувати собаку може особа, яка досягла 14-річного віку. Власник також має запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.

Власник повинен вживати заходів для запобігання порушення тваринами в нічний час тиші у приміщеннях, де вони перебувають.

Голови правлінь ОСББ та ЖБК, управителі та балансоутримувачі багатоквартирних будинків, надають необхідну інформацію до органів місцевого самоврядування що стосується утримання мешканцями домашніх тварин.

Це неповний перелік всіх прав та обов'язків власників тварин. Детально з правила можна ознайомитися на сайті Білоцерківської міської ради.