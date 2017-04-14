Громадська рада у м. Біла Церква занепокоєна з приводу вартості установки теплових лічильників

На засідання завітали депутати Білоцерківської міської та Київської обласної ради, представники ОСББ, активісти та місцеві ЗМІ.

У Білій Церкві 669 багатоповерхівок мають централізоване опалення, з них у 327 будинках встановлено комерційні вузли обліку теплової енергії або, простіше кажучи, теплові лічильники. У Білій Церкві упродовж 2016 року було установлено 90 лічильників обліку тепла за кошти міського бюджету, на що витратили практично 16 млн. грн. Тоді як у 2015 році таких лічильників поставили лише 10. Таким чином, у грудні 2016 року в Білій Церкві було обладнано лічильниками 343 будинки, а це понад 50% від усіх будинків з централізованим опаленням. Це дало змогу застосувати для обрахування вартості опалення постанову Кабінету Міністрів від 30 листопада 2016 року, яка дозволяла вартість опалення для будинків без лічильників рахувати за середньозваженим показником споживання будинків із лічильниками тепла. Таким чином, вдалося перерахувати вартість опалення з 14,94 грн до 11, 62 грн. за кв м за жовтень, а також з 30,62 грн до 23,54 грн за кв м у листопаді.

На тому позитив закінчується. Адже невдовзі частина лічильників вийшла з ладу і будинків з приладами обліку у Білій Церкві знову стало менше 50%, а отже для обрахунку вартості тепла стали застосовувати іншу постанову Кабінету Міністрів, яка враховує температуру навколишнього середовища. А тому вже у грудні вартість опалення для будинків без лічильників становила 29, 32 грн за кв м, у січні – 43, 57 грн за кв м.

До того ж на засіданні представники ОСББ запитували, чому теплові лічильники минулого року встановлювала приватна фірма, а не КП «Білоцерківтепломережа», фінансове становище якого вкрай скрутне і додаткові 16 млн. грн за встановлення лічильників точно б не завадили.

Та й вартість установки теплових лічильників чомусь вища, ніж вартість аналогічних робіт в Києві. Зокрема, представники ОСББ звернули увагу, що ті лічильники, які встановлюють у Білій Церкві, мають ціну від виробника близько 45 тис. грн, у той час як у Білій Церкві в середньому установку одного лічильника обходилася приблизно в 200 тис. грн. При цьому фірма, що його установлювала, не розділяла вартості лічильника та вартості проектно-кошторисної документації.

Також за інформацією з бюджету розвитку м. Біла Церква за 2016 рік, загальна сума освоєних однієї приватною фірмою з установки теплових лічильників коштів сягає близько 16 млн. грн. Якби це замовлення було одним, то міській владі довелося б провести тендер. А так, розбивши замовлення на кожен будинок окремо, влада Білої Церкви без тендеру та застосування програми Prozorro перерахувала мільйони гривень одній приватній фірмі.

Тому члени профільного комітету Громадської ради у м. Біла Церква будуть ініціювати звернення до міського голови з проханням надати інформацію щодо заключення таких договорів та установки приладів обліку .

Також на засіданні розглянули питання, чому у Білій Церкві не працює програма підтримки ОСББ, за якою закладено 500 тис. грн. бюджетних коштів для погашення частини кредитів, які об’єднання можуть взяти на утеплення будинку та впровадження інших енергоефективних заходів. За словами голови комітету Юлії Місеври, ця програма була ретельно розроблена з урахуванням всіх норм нині діючого законодавства, проте чомусь ані заступник міського голови Сергій Пахольчук, ані начальник Департаменту житлово-комунального господарства Анатолій Кравець не бачать можливості реалізації цієї програми у Білій Церкві. Виникає питання: то навіщо тоді розповідати про підтримку ОСББ, запровадження енергоефективних технологій, створення відділу енергозбереження, якщо наприкінці квітня 2017 року програма так і не запрацювала?

По завершенню засідання члени Громадської ради у м. Біла Церкви вирішили вивчити ці питання детальніше та надалі інформувати громадськість міста про хід подій щодо цієї теми.