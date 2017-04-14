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Білоцерківців просять подавати свої пропозиції щодо покращення благоустрою міста

  • Середа, квіт. 26 2017
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Проекти мають бути загальнодоступними для всієї громади, приміром, як ремонт ось цієї радянської зупинки на вул. Шевченка Проекти мають бути загальнодоступними для всієї громади, приміром, як ремонт ось цієї радянської зупинки на вул. Шевченка

У Білій Церкві запроваджується функціонування громадського бюджету. Білоцерківці самі визначатимуть, які роботи у місті з благоустрою території потрібно зробити. Свої пропозиції у вигляді проекту подаватимуть на конкурс.  Ті пропозиції, які підтримають більшість жителів, реалізовуватимуться за кошти міського бюджету. 

Розмір громадського бюджету буде складати 5,3 млн грн. Проекти будуть розподілятися на великі й малі. Малі – це ті проекти, на які потрібно не більше 200 тис грн, великі  - не більше 700 тис грн. Це можуть бути як роботи з благоустрою, так і просвітницькі заходи. Наприклад: облаштування зон відпочинку, спортивних, дитячих майданчиків, встановлення лавок на прибудинкових територіях, збільшення парковки у дворі, встановлення ліхтарів, заходи, спрямовані на підвищення безпеки руху, залучення білоцерківців до здорового способу життя тощо.

Участь у конкурсі проектів зможуть брати білоцерківці віком від 14 років. У цьому році свої проекти мешканці зможуть подавати з 15 травня до 15 червня включно.

Вимоги до автора та змісту проектів такі:

- автор має бути білоцерківцем

- об’єкти, які пропонується зробити, мають бути загальнодоступними, розташовуватися на території Білої Церкви та не потребувати у майбутньому збільшення штатних одиниць на їх утримання

З 16 червня до кінця серпня 2017 року буде відбуватися вивчення проектів на предмет можливості їх реалізації та відповідності нормативно-правовим актам, а також визначатиметься чи вартість не перевищує гранично допустимі суми. За результатами перевірки буде визначено проекти, що відповідають всім вимогам. З їх числа сформують список та виставлять проекти на голосування.

Голосування за проекти пройде з 1 по 15 вересня, в якому зможуть брати участь лише мешканці міста. У цьому році голосування буде проводитися в пунктах голосування на спеціальних бланках. В подальшому буде передбачено можливість голосування і за допомогою інтернет-мережі.

Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть включені в бюджет 2018 року і реалізовані протягом наступного року.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради

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Опубліковано в Громада

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