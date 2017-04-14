Білоцерківців просять подавати свої пропозиції щодо покращення благоустрою міста

Проекти мають бути загальнодоступними для всієї громади, приміром, як ремонт ось цієї радянської зупинки на вул. Шевченка

У Білій Церкві запроваджується функціонування громадського бюджету. Білоцерківці самі визначатимуть, які роботи у місті з благоустрою території потрібно зробити. Свої пропозиції у вигляді проекту подаватимуть на конкурс. Ті пропозиції, які підтримають більшість жителів, реалізовуватимуться за кошти міського бюджету.

Розмір громадського бюджету буде складати 5,3 млн грн. Проекти будуть розподілятися на великі й малі. Малі – це ті проекти, на які потрібно не більше 200 тис грн, великі - не більше 700 тис грн. Це можуть бути як роботи з благоустрою, так і просвітницькі заходи. Наприклад: облаштування зон відпочинку, спортивних, дитячих майданчиків, встановлення лавок на прибудинкових територіях, збільшення парковки у дворі, встановлення ліхтарів, заходи, спрямовані на підвищення безпеки руху, залучення білоцерківців до здорового способу життя тощо.

Участь у конкурсі проектів зможуть брати білоцерківці віком від 14 років. У цьому році свої проекти мешканці зможуть подавати з 15 травня до 15 червня включно.

Вимоги до автора та змісту проектів такі:

- автор має бути білоцерківцем

- об’єкти, які пропонується зробити, мають бути загальнодоступними, розташовуватися на території Білої Церкви та не потребувати у майбутньому збільшення штатних одиниць на їх утримання

З 16 червня до кінця серпня 2017 року буде відбуватися вивчення проектів на предмет можливості їх реалізації та відповідності нормативно-правовим актам, а також визначатиметься чи вартість не перевищує гранично допустимі суми. За результатами перевірки буде визначено проекти, що відповідають всім вимогам. З їх числа сформують список та виставлять проекти на голосування.

Голосування за проекти пройде з 1 по 15 вересня, в якому зможуть брати участь лише мешканці міста. У цьому році голосування буде проводитися в пунктах голосування на спеціальних бланках. В подальшому буде передбачено можливість голосування і за допомогою інтернет-мережі.

Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть включені в бюджет 2018 року і реалізовані протягом наступного року.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради