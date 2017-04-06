Увага! Розміри щорічної разової допомоги до 5 травня

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року № 223 встановлено розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2017 році

Виплату щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також жертвам нацистських переслідуваньпередбачено у таких розмірах:

1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи - 3500 гривень; II групи - 3100 гривень; III групи - 2700 гривень;

2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, - 1200 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3500 гривень;

4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 600 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 500 гривень.

Виплата разової грошової допомоги до 5 травня здійснюється управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради шляхом перерахування коштів через відділення зв’язку або установи банків на особові рахунки громадян за місцем отримання пенсії (особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання) на підставі списків наданих:

- Міністерством оборони;

- Міністерством внутрішніх справ;

- Національною гвардією;

- Національною поліцією;

- Державною фіскальною службою;

- Державною службою з надзвичайних ситуацій;

- Службою безпеки;

- Службою зовнішньої розвідки;

- Міністерством юстиції;

- Управлінням державної охорони;

- Адміністрацією Державної прикордонної служби;

- Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

- Державною спеціальною службою транспорту;

- Генеральною прокуратурою України;

- іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями;

- підприємствами, установами, організаціями — щодо осіб, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України.

- Пенсійним фондом України – щодо осіб, які перебувають на обліку в його органах.

Управління соціального захисту населення

Білоцерківської міської ради