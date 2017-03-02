Пенсіонерів, які отримували пенсію через російські банки, перевели на обслуговування в "Укрпошті"

ПАТ “Сбербанк”
ПАТ “ВіЕс Банк”
ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”
ПАТ “ВТБ БАНК”
Враховуючи зазначене виплата пенсії пенсіонерам, які обслуговувались у вищезазначених банках, з квітня 2017 року буде здійснюватись через підприємство поштового зв’язку. У разі бажання пенсіонера отримувати пенсію через банківську установу йому потрібно відкрити картковий рахунок в банківській установі та надати заяву до Пенсійного фонду.
Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області