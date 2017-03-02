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Пенсіонерів, які отримували пенсію через російські банки, перевели на обслуговування в "Укрпошті"

  • Понеділок, квіт. 03 2017
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Пенсіонерів, які отримували пенсію через російські банки, перевели на обслуговування в &quot;Укрпошті&quot;

На виконання підпункту 2 пункту 2 рішення від 15.03.2017 Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», затвердженого Указом Президента України від 15.03.2017 №63, з 01 квітня 2017 року Пенсійний фонд України призупиняє фінансування таких банків:

ПАТ “Сбербанк”

ПАТ “ВіЕс Банк”

ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”

ПАТ “ВТБ БАНК”

Враховуючи зазначене виплата пенсії пенсіонерам, які обслуговувались у вищезазначених банках, з квітня 2017 року буде здійснюватись через підприємство поштового зв’язку. У разі бажання пенсіонера отримувати пенсію через банківську установу йому потрібно відкрити картковий рахунок в банківській установі та надати заяву до Пенсійного фонду.

Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області

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Опубліковано в Громада

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