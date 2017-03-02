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З 1 квітня військовим у зоні АТО підвищать зарплати

  • П'ятниця, бер. 31 2017
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З 1 квітня військовим у зоні АТО підвищать зарплати

З 1 квітня підвищиться грошова винагорода бійцям за виконання завдань в зоні проведення АТО. Таке пообіцяв президент Петро Порошенко під час церемонії випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

За його словами, держава продовжує вживати додаткових заходів з посилення соціального захисту своїх захисників, бійців ЗСУ. «Після консультацій з міністром оборони та начальником Генштабу я прийняв рішення і доручив, щоб з 1 квітня підвищити розмір додаткової грошової винагороди. Для осіб, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення ми його збільшуємо ще на 1500 грн, що в цілому додаткове грошове забезпечення до основного буде складати 7500 грн. Для тих, хто виконує бойові завдання на другій лінії ми збільшуємо ще на 1100 грн, і загальний обсяг доплати буде складати 3500 грн додатково», - зазначив Порошенко.

За матеріалами УНІАН

 

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Опубліковано в Громада

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