З 1 квітня військовим у зоні АТО підвищать зарплати

За його словами, держава продовжує вживати додаткових заходів з посилення соціального захисту своїх захисників, бійців ЗСУ. «Після консультацій з міністром оборони та начальником Генштабу я прийняв рішення і доручив, щоб з 1 квітня підвищити розмір додаткової грошової винагороди. Для осіб, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення ми його збільшуємо ще на 1500 грн, що в цілому додаткове грошове забезпечення до основного буде складати 7500 грн. Для тих, хто виконує бойові завдання на другій лінії ми збільшуємо ще на 1100 грн, і загальний обсяг доплати буде складати 3500 грн додатково», - зазначив Порошенко.

За матеріалами УНІАН