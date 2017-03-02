Табір "Лісова казка" можуть здати в оренду підприємцю із Житомира

29 березня відбувся круглий стіл, на якому обговорили можливість відновлення діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» Білоцерківської міської ради. Вже є інвестор, який готовий взяти табір в оренду на 30 років та вкласти в його ремонт 170 млн. грн.

Під час зустрічі начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради Олександр Литвинчук зазначив, що табір розрахований на 640 дітей за одну зміну, але через брак фінансування оздоровлення здійснювалося на базі 2 корпусів, де були проведені косметичні ремонти. В останні роки табір не працював взагалі. Проте для його підтримки постійно з міського бюджету витрачалися кошти. Зокрема, у 2015 році витратили 442, 8 тис. грн., у 2016 році - 391 тис. грн. Це гроші на електроенергію та зарплату для 11 працівників табору, 9 з яких – охоронці. На цей рік заплановано витратити 661,6 тис.грн.

Тож міська влада запропонувала здати цей табір в оренду на 30 років Всеукраїнській футбольній асоціації будівельників України. Керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Максим Свірський заявив під час засідання, що асоціація готова перетворити занедбаний дитячий табір у функціонально-оздоровчий комплекс сімейного відпочинку, який буде працювати цілорічно.

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Президент асоціації Володимир Свірський, презентуючи концепцію перетворення табору у функціонально-оздоровчий комплекс сімейного відпочинку, повідомив, що готовий повністю відбудувати 8 корпусів табору, відкрити футбольні школи, збудувати котеджну зону для батьків, басейн, футбольні, баскетбольні та волейбольні поля, бігові та велосипедні доріжки. Також передбачається заміна комунікацій, встановлення сонячних батарей, теплових насосів, розчистка водойми, облаштування пляжної зони. Орієнтовна вартість проекту – 150-170 млн грн, вартість проектно-кошторисної документації – 2-2,5 млн грн, приблизні терміни виконання – 2 роки.

Заклад буде пристосований для проведення спортивних тренувань членів футбольних команд, спортивної реабілітації, його відвідуватимуть також діти з Києва та Київської області, в тому числі діти з інвалідністю, переселенці із зони АТО, діти, чиї батьки є учасниками АТО та з малозабезпечених родин, чорнобильці та ін.

В оновленому таборі зможуть відпочивати на пільгових умовах близько 200-300 дітей з Білої Церкви.

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Варто зазначити, що Володимир Свірський, як і керуючий справами Білоцерківської міської ради Максим Свірський, є вихідцем з Житомирської області. Володимир Свірський є власником фірми з ремонту квартир "СВП-майстер", яка зареєстрована в смт. Попільня, Попільнянського району, Житомирської області. Також Володимир Свірський є депутатом Попільнянської районної ради.

Максим Свірський до призначення на посаду виконуючого обов'язки працював у Житомирській облдержадміністрації. Під час засідання Максим Свірський запевнив, що є лише однофамільцем Володимира Свірського.

Нагадаємо, табір здавати в оренду чи концесію планувала ще попередня міська влада Білої Церкви на чолі з мером Василем Савчуком. Проте деякі депутати тодішньої Білоцерківської міської влади виступили проти такого кроку, запевнивши, що і у місцевому бюджеті вистачить коштів на утримання табору. Як показав час, то були лише порожні обіцянки.

Чи вдасться друга спроба здати в оренду табір, дізнаємося набйлижчим часом.