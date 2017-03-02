Які заклади Білої Церкви найбільше порушують правила тиші?

За її словами, правоохоронців викликали з приводу порушень правил тиші, бійки тощо 271 раз у 2016 році. Лідирує за правопорушеннями нічний клуб «Каліпсо».
"Каліпсо" - 77 раз, при цьому заклад ігнорує вимогу законодавства встановити режим роботи і працюють, як самі хочуть;
"Кариби" - 26 рази
"Камелот" - 23 рази. Нагадаємо, цьому закладу, незважаючи на скарги мешканців довколишніх будинків, виконком продовжив режим роботи.
"Шоколад" -22 рази
"Сан-Маріно" – 15
"Кабаре" – 15
"Феліні" – 14
"Кароліна" – 7
"Кларк" – 5
До інших закладів правоохоронці виїздила від 1 до 4 разів.