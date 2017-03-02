Важливо

Які заклади Білої Церкви найбільше порушують правила тиші?

  • Вівторок, бер. 28 2017
  • Автор 
Які заклади Білої Церкви найбільше порушують правила тиші?

28 березня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради була оприлюднена інформація щодо кількості викликів правоохоронців до нічних закладів міста, кафе та магазинів. Інформацію озвучила начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування Марія Беркут. 

 

За її словами, правоохоронців викликали з приводу порушень правил тиші, бійки тощо 271 раз у 2016 році. Лідирує за правопорушеннями нічний клуб «Каліпсо». 

 "Каліпсо" - 77 раз, при цьому заклад ігнорує вимогу законодавства встановити режим роботи і працюють, як самі хочуть;

"Кариби" - 26 рази

"Камелот" - 23 рази. Нагадаємо, цьому закладу, незважаючи на скарги мешканців довколишніх будинків, виконком продовжив режим роботи.

"Шоколад" -22 рази

"Сан-Маріно" – 15

"Кабаре" – 15

"Феліні" – 14

"Кароліна" – 7

"Кларк" – 5

До інших закладів правоохоронці виїздила  від 1 до 4 разів.  

SocButtons v1.5
Прочитано 28 раз
Опубліковано в Громада

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео