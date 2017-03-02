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Отримувачі субсидій повинні проінформувати Управління соцзахисту про свої зміни

  • Вівторок, бер. 28 2017
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Отримувачі субсидій повинні проінформувати Управління соцзахисту про свої зміни

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради про:

- зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні  (будинку) осіб (для орендарів про осіб, які фактично проживають);

- зміну соціального статусу будь-кого із зареєстрованих осіб;

- зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг;

- купівлю товарів або оплату послуг на суму більше 50 тис. грн. будь-якою зареєстрованою у житловому приміщенні особою.

Інформацію необхідно надати до «єдиної приймальні громадян» за адресою м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14.  

Графік роботи:  понеділок - п’ятниця з 8.30 год. до 17.00 год.

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

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Опубліковано в Громада
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