Отримувачі субсидій повинні проінформувати Управління соцзахисту про свої зміни

- зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (для орендарів про осіб, які фактично проживають);

- зміну соціального статусу будь-кого із зареєстрованих осіб;

- зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг;

- купівлю товарів або оплату послуг на суму більше 50 тис. грн. будь-якою зареєстрованою у житловому приміщенні особою.

Інформацію необхідно надати до «єдиної приймальні громадян» за адресою м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 год. до 17.00 год.

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради