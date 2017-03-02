У Білій Церкві відбувся Ярмарок вакансій

Майже 2000 безробітних і 350 осіб зайнятого населення завітали 15 березня 2017 року до Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості на весняний Ярмарок вакансій.

Представники 42 підприємств міста та району запропонували більш як 530 вакансій. Це підприємства, які є постійними учасниками ярмарків, а саме: ПРАТ «Росава», ПАТ «Білоцерківський консервний завод», ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ», ТДВ «Білоцерківський кар’єр», ТОВ ІСМ « Промінь», ФСТ ВФ «Агрореммаш». А також були й ті, хто вперше взяв участь у заході: ПАТ «Київоблєнерго», ТОВ «Аргумент-зв’язок», ПП медичний центр «Перлина», ТОВ «Тібеліт», ТОВ Маг Аудіо».

Зростає попит на робітничі професії: слюсарів, токарів, електрогазозварників, водій, швачок, ремонтників обладнання, кухарів. Актуальною є проблема укомплектування офіцерських посад та посад рядового, сержантського та старшинського складу Збройних Сил України.

Інформаційно-довідкові матеріали, різноманітні стенди, оголошення стали в нагоді шукачам роботи. Більшість претендентів на вільні робочі місця отримали інформацію про вакансії, умови праці, її оплату, графік роботи та, найголовніше, запрошення на роботу.

Цього ж дня представники 29 навчальних закладів різних рівнів акредитації презентували свої послуги 800 школярам випускних класів Білоцерківщини, які прийшли на Ярмарок професій. Учні ставили питання щодо умов вступу та навчання, отримали буклети, запрошення на дні відкритих дверей до навчальних закладів.

За матеріалами Білоцерківського центру зайнятості