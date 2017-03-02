Кафе "Кароліна" буде працювати лише до 24:00

14 березня на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради встановили режим роботи для 15 закладів підприємств, установ та організацій сфери обслуговування.

При цьому фізичній особі-підприємцю Невгад С.П. в суборендованому приміщенні кафе «Кароліна» за адресою: вул. Б.Хмельницького,28 встановили режим роботи з 12-00 до 24-00, без перерви та вихідних, хоча підприємець просив дозвіл працювати до 2 години ночі. Проте, зважаючи на скарги мешканців сусідніх будинків на роботу підприємства, члени виконкому дозволили працювати кафе лише до півночі.

З повним переліком закладів, яким встановили режим роботи на сьогоднішньому засіданні виконкому, можна ознайомитися ТУТ

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року члени виконкому Білоцерківської міської ради продовжили роботу нічного клубу "Камелот" з 2 до 5 ранку, незважаючи на наявність скарг мешканців, що проживають у сусідніх з клубом будинках.