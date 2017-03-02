У Білій Церкві заплановані заходи з нагоди 100-річчя подій Української революції

У 2017 році:
- Відкриття меморіальної дошки на честь викладача Білоцерківської гімназії, голови місцевої “Просвіти”, міністра здоров’я Державного центру УНР на еміграції Модеста Левицького (1866-1932)
березень 2017 року
- Презентація проекту “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років”
травень 2017 року
- Презентація книги “Документи Білоцерківської міської думи (1917-1919)”
серпень 2017 року
- Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2017”
вересень-листопад 2017 року
- Відкриття на будівлі БНАУ меморіальної дошки на честь ІІ з’їзду Вільного козацтва, який відбувся під головуванням П. П. Скоропадського
грудень 2017 року
У 2018 році:
- Відкриття меморіальної дошки на честь заснування Української гімназії імені Бориса Грінченка
січень 2018 року
- Презентація нової частини експозиції “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років”
березень-травень 2018 року
- Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2018”
вересень-листопад 2018 року
- Відкриття на будівлі Білоцерківського залізничного вокзалу меморіальної дошки на честь Січових Стрільців зі згадкою про Є. Коновальця, А. Мельника, С. Петлюру, В. Винниченка
вересень-листопад 2018 року
- Відкриття меморіальної дошки на честь перших масових білоцерківських газет “Вільний козак” та “Народнє слово”
грудень 2018 – лютий 2019 років
У 2019 році:
- Вечір пам’яті дослідника Української революції Олександра Нестерова (1958-2015) з виставкою його наукового доробку
березень 2019 року
- Презентація нової частини експозиції “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років”
квітень-травень 2019 року
- Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2019”
вересень-листопад 2019 року
- Відкриття меморіальної дошки на вулиці, названої на честь підполковника Дієвої армії УНР Михайла Палія-Сидорянського (1895-1963)
листопад 2019 року
У 2020 році:
- Презентація нової частини експозиції “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років ”
березень-травень 2020 року
- Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2020”
вересень-листопад 2020 року
- Презентація бібліографічного покажчика “Біла Церква у вирі Української революції 1917-1921 років”
грудень 2020 – лютий 2021 років
У 2021 році:
- Презентація нової частини експозиції “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років”
березень – травень 2021 року
- Відкриття меморіальної дошки на честь підпільної “Козачої ради Правобережної України”
серпень 2021 року
- Відкриття на вул. Миколи Лозовика меморіальної дошки на його честь.
вересень 2021 року
- Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2021”
вересень-листопад 2021 року
- Відкриття меморіальної дошки на честь білоцерківців – учасників Другого зимового походу Армії УНР
листопад 2021 року
- Презентація книги О. Стародуба “Білоцерківські події Української революції 1917-1921 рр.”
грудень 2021 року