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У Білій Церкві заплановані заходи з нагоди 100-річчя подій Української революції

  • П'ятниця, бер. 10 2017
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У Білій Церкві заплановані заходи з нагоди 100-річчя подій Української революції

28 лютого на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради був затверджений план заходів з підготовки та відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, а також склад організаційного комітету. Заходи заплановані на 5 років, а саме:

У 2017 році:

  • Відкриття меморіальної дошки на честь викладача Білоцерківської гімназії, голови місцевої “Просвіти”, міністра здоров’я Державного центру УНР на еміграції Модеста Левицького (1866-1932)

березень 2017 року

  • Презентація проекту “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років”

травень 2017 року

  • Презентація книги “Документи Білоцерківської міської думи (1917-1919)”

серпень 2017 року

  • Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2017”

вересень-листопад 2017 року

  • Відкриття на будівлі БНАУ меморіальної дошки на честь ІІ з’їзду Вільного козацтва, який відбувся під головуванням  П. П. Скоропадського

грудень 2017 року

У 2018 році:

  • Відкриття меморіальної дошки на честь заснування Української гімназії імені Бориса Грінченка

січень 2018 року

  • Презентація нової частини експозиції “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років”

березень-травень 2018 року

  • Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2018”

вересень-листопад 2018 року

  • Відкриття на будівлі Білоцерківського залізничного вокзалу меморіальної дошки на честь Січових Стрільців зі згадкою про Є. Коновальця, А. Мельника, С. Петлюру, В. Винниченка

вересень-листопад 2018 року

  • Відкриття меморіальної дошки на честь перших масових білоцерківських газет “Вільний козак” та “Народнє слово”

грудень 2018 – лютий 2019 років

У 2019 році:

  • Вечір пам’яті дослідника Української революції Олександра Нестерова (1958-2015) з виставкою його наукового доробку

березень 2019 року

  • Презентація нової частини експозиції “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років”

квітень-травень 2019 року

  • Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2019”

вересень-листопад 2019 року

  • Відкриття меморіальної дошки на вулиці, названої на честь підполковника Дієвої армії УНР Михайла Палія-Сидорянського (1895-1963)

листопад 2019 року

У 2020 році:

  • Презентація нової частини експозиції “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років ”

березень-травень 2020 року

  • Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2020”

вересень-листопад 2020 року

  • Презентація бібліографічного покажчика “Біла Церква у вирі Української революції 1917-1921 років”

грудень 2020 – лютий 2021 років

У 2021 році:

  • Презентація нової частини експозиції “Віртуальний Білоцерківський музей Української революції 1917-1921 років”

березень – травень 2021 року

  • Відкриття меморіальної дошки на честь підпільної “Козачої ради Правобережної України”

серпень 2021 року

  • Відкриття на вул. Миколи Лозовика меморіальної дошки на його честь.

вересень 2021 року

  • Наукова конференція “Невідомі білоцерківські сторінки Української революції. Memoria 2021”

вересень-листопад 2021 року

  • Відкриття меморіальної дошки на честь білоцерківців – учасників Другого зимового походу Армії УНР

листопад 2021 року

  • Презентація книги О. Стародуба “Білоцерківські події Української революції 1917-1921 рр.”

грудень 2021 року

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Опубліковано в Громада

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