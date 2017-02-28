Спірну дорогу на Залізничному масиві погодилися зменшити

28 лютого відбулося засідання земельної комісії Білоцерківської міської ради, на якій заслухали розробників Генерального плану м. Біла Церква та вирішили, яким чином розв’язати проблему з будівництвом дороги від вул. Панфілова до вул. Сухоярська, яка викликала стільки обурення у жителів мікрорайону та власників дачних ділянок.

Під час обговорення були присутні члени земельної комісії, представники управління містобудування та архітектури, Держгеокадастру, заступник міського голови Валерій Гнатюк, місцеві депутати, а також мешканці Залізничного селища та власники дач, яких це питання торкається.

Нагадаємо, громадяни у січні випадково дізналися, що через їх дачні ділянки та поселення жителів мікрорайону Залізничне селище по новому Генплану заплановане будівництво дороги, а тому одному з дачників відмовили у приватизації частини земельної ділянки, яка піде під будівництво дороги. Це викликало величезний резонанс у жителів мікрорайону, адже вони вирішили, що заради дороги у них заберуть частину землі, а також будинки, огорожі тощо.

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На цьому засіданні представники НДПІ містобудування, які займалися розробкою нового Генплану м. Біла Церква, розповіли, як же можна внести зміни у цей план, щоб ширина дороги влаштувала мешканців мікрорайону та дачників. Спеціалісти інституту Ігор Соколов та Віра Колодова пояснили, що всі зміни можна внести на етапі розробки зонінгу території та детального плану забудови.

Дорога ця не ключова, нічого надзвичайного не станеться, за їх словами, якщо її спроектувати саме такою, якою хочуть мешканці. Присутній на засіданні Андрій Леонов, член земельної комісії, депутат Білоцерківської міської ради від «Самопомочі», уточнив, що зонінг робити не обов’язково, відразу можна розробити детальний план забудови. З цим погодилися київські експерти.

За підсумками обговорення на квітневу сесію заплановано винести проект рішення про те, що у ІІ кварталі 2017 року надати дозвіл на розробку детального плану забудови мікрорайону Залізничне селище саме там, де передбачена ця дорога. А у ІІІ кварталі 2017 року його затвердити. Перед затвердженням детального плану буде проведене громадське обговорення серед жителів мікрорайону.

Жителі мікрорайону Залізничне селище та дачники часто перекрикували доповідачів, а тому розгляд питання затягнувся

Також на засіданні з’ясувалося, що під час обговорення проекту Генплану 19 квітня 2016 року цієї дороги не було. Але, за словами заступника міського голови Валерія Гнатюка, під час обговорення з ідеєю прокласти там дорогу виступило управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. Відповідний лист до розробників Генплану був підписаний тодішнім начальником управління Олегом Пусковим. Його на засіданні не було, тому почути його думку, а чому ж власне там потрібна була така широка дорога, громадяни не змогли.

Відтак, мешканці Залізничного масиву та власники дач повинні бути уважними, дочекатися оголошення про обговорення детального плану забудови, вносити свої пропозиції. Також голова земельної комісії Володимир Вовкотруб та заступник міського голови Валерій Гнатюк пообіцяли додатково проінформувати голів дачних кооперативів та мешканців Залізничного селища про початок такого обговорення. А член земельної комісії Андрій Леонов запевнив, що детальний план забудови не буде підтриманий земельною комісією, якщо будуть зауваження до нього від мешканців.

Таким чином, питання з прокладанням дороги можна вважати вичерпаним. Проте до такого результату йшли більше місяця, пройшовши етапи підозр у спланованій акції, у нібито технічній помилці, допущеній фахівцями київського інституту, витративши нерви, сили та емоції. Помилки представників влади та небажання громади відслідковувати події в місті, хоча б через ЗМІ, часто дуже дорого обходяться. Тому всім треба зробити із цієї ситуації певні висновки та вчитися бути громадянським суспільством не тільки тоді, коли під твоєю хатою щось будують.