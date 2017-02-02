Новий садочок на Таращанському хотіли приватизувати?

Цей садочок будували десять років. А коли збудували, то відразу знайшлися ті, хто пропонує зробити його хоча б частково приватним

23 лютого на засіданні сесії Білоцерківської міської ради депутати не підтримали рішення про державно-приватне партнерство, яке передбачало на умовах співпраці з приватними інвесторами створити інклюзивні групи для дітей з обмеженими можливостями у новозбудованому садочку на масиві Таращанський. Напевно, депутатам ніхто чітко не пояснив, яка є потреба у такій співпраці і як цей механізм працюватиме, а тому вони вирішили, що новий садочок просто приватизують.

Ось які думки були у депутатів:

«Перед тим, як приймати такі важливі рішення, треба порадитися з жителями мікрорайону Таращанського, провести там громадські слухання», - вважає Олександр Музальов, депутат від «БПП-«Солідарність».

«Якщо у нас є якийсь міфічний інвестор, то треба передавати йому не новозбудований садочок, а той, який у нас є в найгіршому стані, який потребує термосанації. Треба запросити мешканців мікрорайону, який десять років чекали на цей садочок до обговорення. Коли він будувався, ніхто не казав, що він буде приватний, будували його усі разом: місто, область. А тепер нам кажуть, що його треба передати в приватні руки», - обурювався Володимир Вовкотруб, депутат від Радикальної партії Олега Ляшка.

«На цьому Таращанському масиві знайдеться 50-90 дітей, які з радістю підуть у цей приватний садок. Коли ми сьогодні відкриваємо при школі №15, 19 інклюзивні класи, то з якими потугами ми це робимо? Цього боятися не треба. У всьому світі є приватні школи і садочки для таких дітей і там їх вчать ще краще, ніж в комунальних закладах», - запевняв Микола Дашкевич, депутат від «Самопомочі».

«Цей садочок наразі не перебуває на балансі міста. Взагалі-то законодавство дає можливості державного-приватного партнерства у системі освіти. На даний час черг у садочки у Білій Церкві не має. Новий садочок на масиві Таращанському розрахований на 330 міст, на масиві мешкає 416 дітей, 65-70% з них піде до садочка. Тож наповнення садочку оптимальне. Проте, як буде надалі, сказати важко», - доповів колегам Юрій Петрик, начальник Управління освіти і науки БМР, депутат від ВО «Батьківщина».

Ольга Настіна, заступник міського голови, презентуючи проект рішення сказала, що з ініціативою створити такі інклюзивні групи для навчання дітей з особливими потребами у садочку звернулася ГО "Інноваційні системи освіти дітей". На жаль, в реєстрі громадських організацій України такої ГО не зазначено.

Міський голова Геннадій Дикий та його заступник Валерій Гнатюк аргументували доцільність такого рішення тим, що дітей у мікрорайоні менше, ніж запланована кількість місць у садочку, а значить частина приміщенння буде просто даремно опалюватися. До того ж садочку треба закупити меблі, інвентар, а на це теж потрібні кошти.

Зауважимемо, що це не перший раз, коли міська влада натякає на те, що соціальна інфраструктура дорого обходиться бюджету. На початку каденції міського голови Геннадія Дикого висловлювалися думки, що бібліотеки та музичні школи також забирають багато коштів з міського бюджету. Пізніше піднімалося питання, що з 2017 року комунальні послуги лікарень також оплачуватиме міський бюджет, а тому варто подумати, де можна зекономити.

Врешті депутати не підтримали рішення про державно-приватне партнерство, лише передали садочок на баланс Управління освіти і науки БМР.