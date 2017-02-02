"Зарічани" святкують Масляний тиждень

У бібліотеці-філії №4, що розташована на Заріччі, сьогодні відбулося свято Масляни. До його проведення академісти, що відвідують клуб Академії пенсіонерів "Зарічани", підготувалися ретельно: напекли млинців з різноманітними начинками, пампухів, коржиків, наварили вареників. Звісно ж не обійшлося без гарних веснянок.

Завідуюча бібліотекою Світлана Линник підготувала сценарій заходу спільно з академістами. Тут було все: і гарна пісня на весняну тему, і прикмети стосовно того, чи скоро прийде весна, і вірші, і розповіді про традицію свята.

"Де люблять нас - лише там вогнище рідне", - казав Дж. Байрон. Дійсно, бібліотека №4 стала тим рідним вогнищем для зарічан, де їх ждуть і люблять завжди

Як відомо, в останній тиждень перед Великим постом влаштовували народні гуляння, на яких пекли млинці, варили вареники із сиром та сметаною, тому свято називають Масляною. Цього тижня також відзначали свято Колодія, коли неодруженим парубкам жінки прив’язували колодку як нагадування того, що пора зав’язувати з парубоцтвом та створювати родину.

Гарна пісня від гарних виконавців. Усі старалися!

Кожен день Масляної має певне значення, назву та цікаві звичаї. Понеділок Масниці називається "зустріч", і в цей день всі ходили в гості. У вівторок влаштовувались веселі забави, які тривали майже весь день. У цей день хлопці виглядали наречених, а дівчата – суджених. У середу тещі приймали своїх зятів у гостях і пригощали млинцями. У четвер родинами люди виходили на різні змагання, "бої", кінські перегони, різні катання по вулицях і спорудження снігових фортець.

А ось так зустрівся дід-зима з молодою красною дівчиною - весною. Ледь ту зиму прогнали :)

У п'ятницю зяті пригощали тещ, після чого їх треба було покатати вулицями села або міста. Субота називалася "посиденьками у зовиці". Невістки в цей день запрошували на млинці до себе зовиць (сестер чоловіка), яких пригощали, розважали і вручали який-небудь подарунок. Найбільш пишно відзначали неділю. Спеціально до цього дня готували вареники з сиром, проводили масові гуляння, ігрища, забави. Ці гуляння символізували прощання з масляною, смачним, веселим тижнем, і водночас люди просили у близьких вибачення за завдані образи.

Пішли на вулицю вгадувати долю по млинцям. Автору цих рядків дістався млинець з м'ясом, а це значить доведеться серйозно працювати упродовж року

Тож нагадавши ці традиції, Світлана Линник запросила учасників дійства на вулицю, у двір бібліотеки, де академісти вгадували майбутнє по начинкам у млинцях: млинець з квасолею – до грошей, млинець з м’ясом – до роботи і т.д.

Мурці довелося потерпіти урочисту частину, хоча це було непросто за такої кількості смаколиків на столі

Спеціально до цього дня змайстрували й опудало, щоправда, трохи відійшли від традиції та не палили його, зате охоче фотографувалися. Ось так у гарній душевній компанії люди літнього віку на Заріччі святкували Масляний тиждень, обмінювалися думками, враженнями, спогадами. Варто зазначити, що завідуюча бібліотекою Світлана Линник та її колеги регулярно проводять такі зустрічі академістів, активно залучаючи, так би мовити, сезонний реквізит. Ось як восени бібліотекарі та відвідувачі святкували День гарбуза: Ходить гарбуз по городу.