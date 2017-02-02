Білоцерківський район зібрав вантаж гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки та 72 ОМБР

На виконання доручення Президента України Петра Порошенка про вжиття невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку бойовиків, Білоцерківською районною державною адміністрацією та районною радою організовано збір гуманітарного вантажу для мешканців Авдіївки. За досить короткий термін вдалося зібрати близько 3 тон теплих речей (одяг для дітей та дорослих, ковдри), продуктів харчування (овочі, домашні соління, сало, крупи, цукор, чай, солодощі, мед та інше).

Не байдужими залишилися як цілі громади, так і окремі громадяни, сільськогосподарські товариства, трудові колективи підприємств, установ, організацій різних форм власності. Приміром, Сухоліська громада менше ніж за добу зібрала близько 600 кг. продуктів та теплих речей. На заклик допомогти відгукнулися і жителі міста. Участь в акції прийняли колективи засобів масової інформації – «Громадська думка», «Юр'ївська земля», «Майдан-Брок», «БЦ News». Не залишилися осторонь як районні, так і міські активісти, волонтери – Констянтин Климчук, Олена Лісовенко, Ірина Кісельова, Павло Гарнага, Андрій Горобінський. Багатьох ми не можемо перерахувати, бо люди, приносивши допомогу, відмовлялися називати ім’я.

Отже, завдяки злагодженим діям вдалося максимально швидко зібрати необхідні речі і направити допомогу мирному населенню. Протягом вихідних вантаж був доставлений в Авдіївку. В цілому від Білоцерківського району до постраждалого міста направлено бензиновий генератор, буржуйки, паливно-мастильні матеріали, керосинові лампи, керосин, воскові свічки, спальні мішки, памперси, одноразовий посуд, продукти харчування та теплі речі. Не забули також і про військових 72-ї бригади, які тримають оборонні позиції на лінії вогню: захисникам передано генератор, теплі речі, термоси та продукти харчування . Особлива вдячність нашим волонтерам Констянтину Климчуку та Олені Лісовенко, які взяли на себе відповідальність за цілісність і своєчасність доставки вантажу.

Голова районної державної адміністрації Геннадій Джегур та голова районної ради Віталій Гринчук висловлюють щиру подяку громадам району, підприємцям та підприємствам, установам, організаціям та просто людям доброї волі, усім, хто не залишився байдужим та надав допомогу постраждалим жителям Авдіївки, а саме: Узинській міській раді та громаді міста, Потіївській, Дроздівській, Фурсівській, Сухоліській, Вільнотарасівській, Фастівській, Шкарівській, Яблунівській, Тарасівській сільським радам та громадам сіл, центру надання первинної медико-санітарної допомоги, ТОВ «Агро-Потіївка» (с. Потіївка), ФОП Чернишенко О.М. (с. Потіївка), Соколенко В.І. (с. Потіївка), ПП «Артезіан» (с. Потіївка), ФОП Поліщук (с. Потіївка), ФГ «Моя надія» (с.Тарасівка), ФГ Курінного (с. Бикова Гребля), ТОВ «Земля Томилівська» (с.Томилівка), ТОВ «Р-пласт», ТОВ «Агропромтехсервіс-1» (с.Потіївка), ФОП Дабіжа Т.В. (с.Потіївка), приватне підприємство «Регіонпостач» (м. Біла Церква), БЦДСС «Інститут біоенергетичних культур», КП «Білоцерківхлібопродукт», ФОП Киришун Д (м. Узин), ТОВ «Пилипчанське» (с. Пилипча), ТОВ «Модерн», ТОВ «Антонівський м’ясокомбінат» (с. Мала Антонівка), ТОВ «Агрокомплекс Узин» (с. Мала Антонівка), ПРаТ «Маки» (с. Макіївка), ТОВ «Візит» (м. Узин), АФ «Білоцерківська» (с. Шкарівка), СВК «Розаліївський» (с.Розаліївка), приватна аптека №5 (м. Біла Церква), ТОВ «Аквілон Трейд», ФОП Диба В.І., ПП Коваленко С.П. (м.Узин), ФОП Аштема В.М. (м. Узин), ФОП Жук Ю.М. (м. Узин), ТОВ «Будремсервіс» (м.Узин), ФОП Барбашова О.В. (м.Узин), ФОП Савченко С.Н. (м.Узин), ПОП «Агрофірма «Узинська» (м. Узин) , ФОП Шукало Н.О. (м. Узин), ФОП Шпичка Л.В. (м. Узин), ПП Лучко В.А. (м. Узин), ФОП Рощепкіна Т.М. (м. Узин), ФОП Бондар П.М. (м. Узин), ФОП Геккель К.М. (м. Узин), ПП Мишковська О.І. (м. Узин), працівникам територіального центру надання допомоги, управління соціального захисту населення, пенсійного фонду, відділів культури та туризму, економічного розвитку та торгівлі, молоді та спорту, освіти, центру надання адміністративних послуг, апарату райдержадміністрації, районної ради.

Нехай в Україну якнайшвидше прийде мир, щоб нам не доводилося збирати такі вантажі!

Відділ внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату РДА