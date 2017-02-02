Хто перевіряє підприємців у Білій Церкві?

2 лютого відбулося засідання Громадської ради при виконкомі Білоцерківської міської ради, на якому учасники зустрічі намагалися розібратися, хто ж перевіряє підприємців у Білій Церкві.

Упродовж двох тижнів містом ширяться чутки, що нібито відбуваєються перевірки підприємців на предмет офіційного працевлаштування працівників. Нагадаємо, з нового року штраф за неофіційно працевлаштованого робітника становить 96 тис грн., штраф за не допуск відповідних служб на підприємство для перевірки – 320 тис. грн.

На зустрічі були присутні заступник міського голови Інна Новогребельська та головний державний інспектор Головного управління Держпраці у Київській області Богдан Бортяний. На жаль, не було представників податкової інспекції та поліції, а також профільного відділу Білоцерківської міської ради. Тож повноцінно з’ясувати, хто ж проводить перевірки та що перевіряють не вдалося.

Стало відомо лише, що Держпраці з початку року не оштрафував жодного підприємця чи підприємство Білої Церкви за неоформлених офіційно на роботу працівників. Також інспектори Держпраці не ходять на перевірки разом з представника поліції.

За словами Богдана Бортяного, перевірки вони проводять двох типів: планові та позапланові. Графік проведення планових перевірок можна подивитися на сайті Держпраці.

Позапланові проводяться у разі скарги громадян, за зверненнями податкової, ПФУ, поліції, депутатів. Працівники Держпраці обов’язково мають пред’явити посвідчення особи інспектора, мати при собі направлення, ознайомити з причиною перевірки.

Інна Новогребельска проінформувала, що зараз перевіряють працівників на ринках поліцейські та вже склали кілька адмінпротоколів за те, що у продавців не було сертифікату якості на товар, санітарної книжки тощо.

З 1 січня 2017 року органам місцевого самоврядування делеговані повноваження контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів за порушення законодавства про працю. Проте з Кодексу законів про працю не вилучена стаття, яка дозволяє інспекторам Держпраці накладати штафи. Таким чином, виникла юридична колізія. А тому органи місцевого самоврядування, за словами присутнього на засіданні в.о. начальника юридичного відділу Сергія Постівого, не проводять нині перевірок на предмет офіційного працевлаштування робітників на підприємствах.

На жаль, це все, що вдалося з’ясувати. Що перевіряє податкова та поліція і чи перевіряє, поки що до кінця не зрозуміло. Сподіваємося, що міська влада Білої Церкви зможе або підготувати інформацію з цього питання, або провести круглий стіл за участю всіх представників контролюючих органів та надати підприємцям чіткі роз’яснення.