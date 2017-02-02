Учні із Шкарівки та Потіївки отримали новий шкільний автобус

27 січня у двох навчальних закладах Білоцерківського району відбулася довгоочікувана подія – шкільним колективам Шкарівської загальноосвітньої школи та Потіївського навчально-виховного об’єднання вручили ключі від сучасних шкільних автобусів. Їх було придбано за програмою «Шкільний автобус» на умовах співфінансування, яке передбачало 70% витрат з державного бюджету, а 30% – з обласного. Загалом ними здійснюватиметься підвіз понад шістдесяти учнів до опорних закладів освіти.

Розділити радість з місцевими педагогами, школярами та їхніми батьками приїхали заступник голови Київської обласної ради Микола Стариченко, голова Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадій Джегур, голова Білоцерківської районної ради Віталій Гринчук, начальник районного відділу освіти Оксана Кравченко.

Кожна школа належним чином підготувалася до свята. Приміром, у Шкарівці гостей зустрічали учасники дитячого фольклорного колективу «Кумасики» (керівник Геннадій Тупчій), які вразили віртуозним вмінням гри на старовинних народно-музичних інструментах - бубні, гребінці, рубелі, сопілці. Вправність юних аматорів настільки вразила гостей, що вони теж спробували себе у грі на народних інструментах. В захваті були всі – і діти, і дорослі.

Не було меж радості і в Потіївській школі. Тут гостей зустріли запашним короваєм, колядками та флеш-мобом, присвяченим Дню Соборності України. Один з учнів школи - Ілля Слупіцький, присвятив вірш цій пам’ятній події, в якому подякував керівникам області та району за турботу та піклування про покращення умов навчання для школярів. Теплі та щирі слова подяки прозвучали також і від батьків учнів з 2 та 3 відділків. Адже через відсутність можливості централізованого підвезення у школі їх діти тривалий час навчалися у сільській школі сусіднього району. З першого вересня минулого року було віднайдено можливість підвозу учнів з відділків до Потіївського НВО. А коли стало відомо про те, що район отримає два шкільні автобуси, прийнято рішення про направлення одного з них саме в Потіївське НВО. І дітям ближче добиратися, і школа не закриється через малокомплектність.

Діти з радістю вирушили у перший рейс на новеньких автобусах. Позитивних емоціям не було меж. У салоні все передбачено для безпеки та зручності дітей, м'які крісла, є підставки для речей. Щож, відтепер щоранку вони з комфортом будуть добиратися до навчальних закладів.

Додамо, що наразі у Білоцерківському районі підвезення учнів здійснюють 12 шкільних автобусів. Крім шкільних автобусів, учні безкоштовно користуються маршрутними автобусами перевізників (МПП «Діліжанс», ППТА «Ікарус», ПАТ БЦ «Автобусний парк»).

Усього в 2016/2017 н. р. потребує підвезення 938 учнів сільської місцевості, з них шкільними автобусами підвозиться до навчальних закладів 778. Іншими видами транспорту – 160 учнів. Станом на січень поточного року є потреба у 4 автобусах для забезпечення безпечного і систематичного підвезення учнів (з них 3 автобуси вичерпали технічний ресурс, мають термін експлуатації більше 10 років).

Відділ внутрішньої політики, зв’язків

з громадськістю та ЗМІ Білоцерківської РДА