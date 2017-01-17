Змінений розмір допомоги за інвалідами внаслідок психічного розладу І та ІІ групи

З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 року внесено зміни, зокрема, до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу”.

Згідно внесених змін з 1 січня 2017 року допомога на догляд розраховується, як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" передбачено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1 544 грн., з 1 травня -1 624 грн., з 1 грудня - 1 700 грн.

Тобто максимальний розмір допомоги на догляд за інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу з 1 січня 2017 року становитиме 1544 грн. на місяць.

Враховуючи вищевикладене, при розрахунку допомоги за лютий 2017 року управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради усім одержувачам допомоги буде здійснений автоматичний перерахунок допомоги за січень 2017 року з урахуванням надлишково виплачених коштів.