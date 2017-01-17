Поліція розповіла, як крадії помічають квартири перед тим, як їх "обчистити"

Квартирні крадії використовують в своїй злочинній діяльності цілий арсенал уловок, які допомагають їм визначити жертву, а саме: на вхідних дверях до помешкання крадії виставляють «маячки» - це можуть бути підсунутий під двері сірник, покладений поверх дверей папірець, натягнута знизу нитка.

На вхідні магнітні двері до під’їзду, на сам магніт, наклеюють стікери, які надають можливість без магнітного ключа їх відчинити.

Квартирні крадіжки скоюються приблизно з 4 до 6 години ранку, тобто маячки виставляють вдень або ввечері, і якщо за ніч вони лишились нетронутими, це є сигналом для можливості розпочати крадіжку в цій квартирі.

Поліція Білоцерківщини закликає громадян уважно придивлятись до таких маячків, якщо Ви на певний термін відлучаєтесь з оселі, від’їзджаєте до рідні на свята або вихідні дні – попросіть ваших сусідів, знайомих періодично наглядати за вашою домівкою та звертати увагу на можливість залишення крадіями таких закладок.

Аматори чи безхатьки можуть пограбувати квартиру першу, яка їм трапиться. Але найчастіше, особливо злодії-професіонали, грабують квартири по наведенню. Тому частіше страждають люди, у родині яких хтось (наприклад, діти) люблять похвалитися наявними цінностями або високим статком хазяїнів. Наступна задача злодіїв — довідатися, коли в квартирі немає нікого з дорослих. Самі стежать або випитують у балакучих сусідів, роблять закладки.

Про відсутність хазяїнів довідаються, подзвонивши по телефону або в двері. Якщо хтось є, ставлять питання: «Це не ваша машина внизу? Вона нам загороджує проїзд. А може сусіда? А він є зараз? А коли буде?» тощо.

Для проникнення в будинок прикидаються електромонтерами, водопровідниками, рознощиками реклам, торговими агентами. Здебільшого люди довірливо впускають їх у свої квартири. Обзаведіться на дверях міцним ланцюжком. Не соромтеся через відкритий на величину ланцюжка простір перевірити в незнайомців документи.

Убезпечити себе від «домушників» на всі 100%, якщо квартира протягом дня порожня, — незбутня мрія. Але дотримуючись елементарних правил та звичок ви убезпечите себе та своє майно.

Практичні поради:

1. Не залишайте ключі від квартири, в «обумовленому місці» (під килимком, на коробці дверей тощо), та не передавайте їх стороннім особам.

2. У разі втрати хоча б одного з ключів, терміново міняйте замок або циліндровий механізм.

3. Не зберігайте в квартирі в одному місці значні суми грошей, ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про цінності, що зберігаються у вас.

4. Пам’ятайте, що найчастіше злочинці перевіряють наявність грошей в шафах під постільною білизною, сервантах, книгах, одязі, вазах, в побутових приладах, на кухні.

5. Якщо ви самі вдома, не впускайте в квартиру незнайомих осіб, особливо в нічний час.

6. Виходячи з квартири, зачиняйте вхідні двері на всі замки, що є на дверях.

7. При виборі дверей покладайтеся на їх товщину та вагу. Їх неодмінно має бути двоє, замки різних типів, а петлі повинні бути заховані всередину, щоб злодії не змогли підважити їх ломом. Якщо двері мають недостатню товщину листкового заліза, то навіть найбільш надійні замки можна вирізати, відкриваючи їх немов консервну бляшанку.

8. Потоваришуйте з сусідами, особливо пенсіонерами, які, перебуваючи вдома, зможуть періодично наглядати за вашою оселею.

9. Щоб бути спокійними та не турбуватися про можливість проникнення до вашої квартири – зверніться до охоронних структур, з метою встановлення системи сигналізації.

Білоцерківський відділ поліції

ГУ Національної поліції в Київській області