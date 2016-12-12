Коридори малосімейок будуть розчищати від захаращення

Ось так виглядає коридор малосімейки після пожежі

11 січня під час прес-конференції Геннадій Дикий повідомив, що під час новорічних свят сталася пожежа в одній із малосімейок Білої Церкви. Причина загорання - необережне поводження з вогнем у коридорі загального користування, де зберігалися старі меблі. Тому міська влада вирішила перевірити такі будівлі та повикидати непотрібні мешканцям речі, які знаходяться на шляхах евакуації.

9 січня, близько півночі, по вул. Героїв Крут, 83, на п’ятому поверсі 9-типоверхового будинку малосімейного типу відбулося загорання коридору. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Пожежники евакуювали 15 осіб, в тому числі одне немовля. У результаті пожежі знищено вхідні двері двох квартир, меблі та домашні речі, які зберігалися у тамбурі на площі 6 м2 . Також пошкоджені двері двох поруч розташованих дверей, електропроводка та щитова.

Після пожежі було оновлено електропостачання і найближчим часом працівники ЖЕКу проведуть ремонт приміщення.

За словами мера, створено комісію, яка буде проводити огляд вищезазначених будинків по всьому місту. Всі захаращені проходи до шляхів евакуації в даних будинках буде вибито та розчищено.