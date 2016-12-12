Пункти обігріву та роздачі гарячої їжі й одягу

З 5 січня в районі центрального пляжу встановлено цілодобовий мобільний пункт обігріву, в якому організовано гаряче харчування, медичне спостереження, забезпечення теплим одягом та взуттям бездомних осіб, а також охорона громадського порядку.

Також у місті вже функціонують пункти, куди можуть звертатися за допомогою особи у разі потреби, а саме:

Стаціонарні пункти обігріву:

1. вул. Пушкінська,29/3 (підпорядкований Білоцерківському міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2. вул. Турчанінова,1 (підпорядкований Білоцерківській міській організації товариства Червоного хреста України)

3. вул. Шолом-Алейхема,13 (підпорядкований релігійній громаді «Церква Євангельських християн баптистів»)

4. б-р. Княгині Ольги,15 (підпорядкований релігійній громаді «Церква Євангельських християн баптистів»)

5. вул. Я. Мудрого,49 міська лікарня № 1, (підпорядкований управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради)

6. вул. Семашко, 9 міська лікарня № 2, (підпорядкований управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради)

7. вул. Карбишева,12 міська лікарня № 3, (підпорядкований управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради)

Пункти роздачі гарячої їжі

1. вул. Пушкінська,29/3 (підпорядкований Білоцерківськом міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2. вул. Шолом-Алейхема,13 (підпорядкований релігійній громаді «Церква Євангельських християн баптистів»)

3. вул. В.Стуса, 10 (підпорядкований Білоцерківськомуміському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

4. б-р. Княгині Ольги,15 (підпорядкований релігійній громаді «Церква Євангельських християн баптистів»).

Пункти з теплим одягом

1. вул. Пушкінська,29/3 (підпорядкований Білоцерківському міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2. вул. Турчанінова,1 (підпорядкований Білоцерківській міській організації товариства Червоного хреста України)

3. вул. Шолом-Алейхема,13 (підпорядкований релігійній громаді «Церква Євангельських християн баптистів»).

У Білій Церкві на постійній основі працюють 11 соціальних патрулів, які зобов`язані виявляти бездомних осіб та осіб, які опинились в складній життєвій ситуації, та скерувати їх до пунктів обігріву.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради