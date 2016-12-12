Графік руху тролейбусів по Білій Церкві у новорічну ніч

Увага! Графік роботи тролейбусів в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня з 21.30 до 6.20.

Маршрут №1 буде обслуговувати 5 тролейбусів, приблизний інтервал – 16 хвилин.

Маршрут №3а буде обслуговувати 1 тролейбус, приблизний інтервал – 1 година.

Маршрут №4 буде обслуговувати 1 тролейбус, приблизний інтервал – 1 година.

Не забувайте, що Ви можете відстежити онлайн рух тролейбусів за допомогою додатку за посиланням: https://city.dozor.tech/ua/bila-cerkva/city існує також мобільний додаток DozoR, який Ви можете встановити на свій телефон. Обравши з переліку місто і номер потрібного маршруту, в режимі online побачите карту, на якій відображається місцезнаходження транспортного засобу.

Вдалих свят!

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради