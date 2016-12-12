У Білій Церкві відтепер можна анонімно відмовитися від немовляти

27 грудня у нашому місті відбулася дуже важлива подія. У приміщенні пологового будинку відкрилося так зване «Вікно життя». Таких вікон по Україні приблизно 12. Саме сюди породілля може принести своє немовля, відкрити вікно і покласти його на спеціальний стіл. Причому зробити це повністю анонімно, адже ні освітлення, ні камер, ні лікарів біля вікна немає. Відразу після цього спрацює дзвоник і медпрацівники заберуть дитину.

До 2 місяців вона перебуватиме у лікарні, затим її можна буде усиновити. У разі, якщо мати передумала, вона може звернутися до лікарні, довести своє материнство та забрати дитину. Але лише упродовж цих перших 2 місяців. Такі дії матері не підпадають під кримінальну відповідальність, адже мати зробила все, аби дитина була живою: народила та поклала її у спеціальне віконечко, де дитина відразу потрапляє до рук лікарів. У разі потреби реанімаційних заходів, малятко переведуть до реанімації, якщо ж воно здорове, то у відділення неонатології.

Звісно, хтось може сприйняти таку інформацію з осудом, мовляв, що ж це за мати, яка віддає своє дитя ось так, ніби чогось зайвого позбувається. Але мова йде зараз не про дії матері, а про те, що у дітей з’явиться шанс на життя, причому не втративши здоров’я з перших днів народження. Адже ми всі чули і бачили у медіа інформацію про те, як матері по Україні часом викидають своїх дітей на смітник, де вони замерзають чи убивають вдома…Таке віконце дасть змогу не губити дитину, відмовитися від неї анонімно. І завдяки цьому бездітні пари чи просто добрі серцем люди зможуть відчути радість батьківства.

А тепер трохи статистики. За словами Валентини Кисельової, начальника служби у справах дітей, за п’ять останніх років у Білій Церкві було полишено матерями напризволяще у різних місцях міста 19 немовлят, всіх знайшли і вже 18 з них мають нових батьків. З 2005 року спроб відмовитися від дитини у пологовому було 49, при цьому 36 матерів вдалося переконати не лишати свою дитину. За 2016 рік таких спроб було 2, одна мати все-таки одумалася і забрала своє немовля.

Що ж, будемо сподіватися, що «Вікно життя» не знадобиться, але, якщо ж все-таки хтось із жінок вирішив так вчинити, знаходиться воно з того боку пологового будинку, який ближче до Центру переливання крові, відразу за в’їздом на територію пологового.